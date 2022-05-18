https://arabic.sputniknews.com/20220518/بايدن-لا-يستطيع-نطق-اسم-الولايات-المتحدة-1062388026.html
بايدن يتلعثم في الكلام مجددا خلال حفل استقبال
بايدن يتلعثم في الكلام مجددا خلال حفل استقبال
أثار مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب يلقيه، وهو غير قادر على نطق اسم AANHPI، والتي تشير إلى مواطن "أمريكي آسيوي" من هاواي وجزر المحيط... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:10+0000
2022-05-18T12:10+0000
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جو بايدن
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وخلال إقامته حفل الاستقبال في البيت الأبيض تكريما لشهر تراث الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ، قال بايدن متلعثما: "ينعكس في إيه... إي..إي ..إي .. AANHPI هنا، في الولايات المتحدة".في الوقت نفسه، حول بايدن الموقف إلى نوع من الطرفة حين ضحك مع الجمهور الذي يخاطبه على تلعثمه وعدم تمكنه من نطق الكلمة بشكل صحيح، بحسب المقطع الذي نشرته شبكة "NBC News" على يوتيوب.وسبق للعالم أن شهد زلات لسان الرئيس الأمريكي خلال العديد من خطاباته على الهواء مباشرة، ففي وقت سابق، أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكلام أثناء خطابه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي بالخطاب السنوي عن "حالة البلاد" ودعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.وفي أبريل/نيسان، قال طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون، إن القدرات المعرفية لـ بايدن قد تدهورت لدرجة أنها أصبحت تمثل "قضية أمن قومي".ويعد بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه الكثيرين إلى الشك في أنه يعاني من مشاكل صحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/بايدن-يتعثر-أثناء-صعوده-درج-الطائرةفيديو-1062150052.html
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أخبار العالم الآن, جو بايدن
بايدن يتلعثم في الكلام مجددا خلال حفل استقبال
12:10 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب يلقيه، وهو غير قادر على نطق اسم AANHPI، والتي تشير إلى مواطن "أمريكي آسيوي" من هاواي وجزر المحيط الهادئ.
وخلال إقامته حفل الاستقبال في البيت الأبيض تكريما لشهر تراث الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ، قال بايدن متلعثما: "ينعكس في إيه... إي..إي ..إي .. AANHPI هنا، في الولايات المتحدة".
في الوقت نفسه، حول بايدن الموقف إلى نوع من الطرفة حين ضحك مع الجمهور الذي يخاطبه على تلعثمه وعدم تمكنه من نطق الكلمة بشكل صحيح، بحسب المقطع الذي نشرته شبكة "NBC News" على يوتيوب.
وسبق للعالم أن شهد زلات لسان الرئيس الأمريكي خلال العديد من خطاباته على الهواء مباشرة، ففي وقت سابق، أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكلام أثناء خطابه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي بالخطاب السنوي عن "حالة البلاد" ودعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين
.
وفي أبريل/نيسان، قال طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون، إن القدرات المعرفية لـ بايدن قد تدهورت لدرجة أنها أصبحت تمثل "قضية أمن قومي".
ويعد بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه الكثيرين إلى الشك في أنه يعاني من مشاكل صحية.