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https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيس-روستيخ-يكشف-لبوتين-عن-طائرات-فائقة-تبصر-النور-قريبا-1062389764.html
رئيس "روستيخ" يكشف لبوتين عن "طائرات فائقة" تبصر النور قريبا
رئيس "روستيخ" يكشف لبوتين عن "طائرات فائقة" تبصر النور قريبا
صرح رئيس شركة روستيخ سيرغي تشيميزوف في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الشامل لمقاتلات "تشيك ميت" التكتيكية سيبدأ في عام 2027،... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:38+0000
2022-05-18T12:38+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف تشيميزوف: "نخطط لبدء خط إنتاج مقاتلات تشيك ميت في عام 2027".ووفقًا لرئيس "روستيخ"، يتم حاليًا تطوير مخططات هيكلية الطائرة، وتم إنشاء نموذج.محرك من "الجيل الخامس"وأضاف تشيميزوف: "لقد أخذنا أساس المعدات الموجودة على متن الطائرة، والمحرك، من طائرات الجيل الخامس "سو-57"، ولكننا عدلناها بشكل طفيف"، مشددًا على أن روستيخ تصنع الطائرة على نفقتها الخاصة دون استهلاك أموال الميزانية، حيث أعرب عن أمله في أن تحصل وزارة الدفاع الروسية على الطائرة.مروحية ساحلية "للقطب الشمالي"وأضاف تشيمزوف: "عمليات تسليم أول طائرة مروحية محلية الصنع خاصة بطواقم عمال القطاع النفطي في القطب الشمالي مي 171 أيه 3، ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024".وصرح تشيميزوف: "تعد مي 171 أيه 3 أول مروحية ساحلية، وقد عرضناها أيضًا لأول مرة في معرض "ماكس" العام الماضي، وقامت بأول رحلة لها، وهي مخصصة للعمليات البحرية، وصيانة منصات التنقيب البحرية، ولدينا بالفعل زبائن يطلبونها، ومنهم شركات النفط والغاز الوطنية".وأضاف: "وفي عام 2023، سنبدأ الإنتاج الشامل، والآن نقوم بتحصيل تراخيص الاختبارات، ومن المقرر تسليم أول شحنات في أوائل عام 2024".طائرات النقلوكشف تشيميزوف أن أول 6 طائرات نقل مدني من طراز "إم إس-21" ستظهر في عام 2024.وأوضح تشيميزوف: "سيتم إنتاج أول 6 طائرات من طراز إم إس -21 في عام 2024".كما أضاف أن الإنتاج التسلسلي لمحرك "بي دي-14"، والذي سيتم تركيبه على هذه الطائرة، سيبدأ في عام 2023.
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روسيا, رصد عسكري

رئيس "روستيخ" يكشف لبوتين عن "طائرات فائقة" تبصر النور قريبا

12:38 GMT 18.05.2022
© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Photo / ROSTEC
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صرح رئيس شركة روستيخ سيرغي تشيميزوف في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الشامل لمقاتلات "تشيك ميت" التكتيكية سيبدأ في عام 2027، حيث تطور الشركة مخططات التصميم للمقاتلة.
وأضاف تشيميزوف: "نخطط لبدء خط إنتاج مقاتلات تشيك ميت في عام 2027".
ووفقًا لرئيس "روستيخ"، يتم حاليًا تطوير مخططات هيكلية الطائرة، وتم إنشاء نموذج.
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محرك من "الجيل الخامس"
وأضاف تشيميزوف: "لقد أخذنا أساس المعدات الموجودة على متن الطائرة، والمحرك، من طائرات الجيل الخامس "سو-57"، ولكننا عدلناها بشكل طفيف"، مشددًا على أن روستيخ تصنع الطائرة على نفقتها الخاصة دون استهلاك أموال الميزانية، حيث أعرب عن أمله في أن تحصل وزارة الدفاع الروسية على الطائرة.
مروحية ساحلية "للقطب الشمالي"
وأضاف تشيمزوف: "عمليات تسليم أول طائرة مروحية محلية الصنع خاصة بطواقم عمال القطاع النفطي في القطب الشمالي مي 171 أيه 3، ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024".
وصرح تشيميزوف: "تعد مي 171 أيه 3 أول مروحية ساحلية، وقد عرضناها أيضًا لأول مرة في معرض "ماكس" العام الماضي، وقامت بأول رحلة لها، وهي مخصصة للعمليات البحرية، وصيانة منصات التنقيب البحرية، ولدينا بالفعل زبائن يطلبونها، ومنهم شركات النفط والغاز الوطنية".
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وأضاف: "وفي عام 2023، سنبدأ الإنتاج الشامل، والآن نقوم بتحصيل تراخيص الاختبارات، ومن المقرر تسليم أول شحنات في أوائل عام 2024".
طائرات النقل
وكشف تشيميزوف أن أول 6 طائرات نقل مدني من طراز "إم إس-21" ستظهر في عام 2024.
وأوضح تشيميزوف: "سيتم إنتاج أول 6 طائرات من طراز إم إس -21 في عام 2024".
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كما أضاف أن الإنتاج التسلسلي لمحرك "بي دي-14"، والذي سيتم تركيبه على هذه الطائرة، سيبدأ في عام 2023.
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