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https://arabic.sputniknews.com/20220518/طالبان-باكستان-تمدد-وقف-إطلاق-النار-لإجراء-المزيد-من-المفاوضات-مع-الحكومة-1062398429.html
طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة
طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة
أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الأربعاء، أنها ستمدد وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 30 مايو/ آيار الجاري، بعد أن عقد الجانبان جولة أولية من المحادثات التي... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:49+0000
2022-05-18T15:49+0000
حركة طالبان
باكستان
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قال المتحدث باسم الحركة المسلحة محمد خراساني إن حركة طالبان أفغانستان سهلت إجراء المحادثات بين طالبان باكستان وحكومة إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".من جانبها، أكدت حركة طالبان الأفغانية إجراء المحادثات وتمديد وقف إطلاق النار.وقال المتحدث باسم طالبان أفغانستان بلال كريمي إنهم يبذلون "قصارى جهدهم من أجل استمرار المفاوضات ونجاحها".والجماعة الباكستانية المسلحة المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان أو "تي تي بي" منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية التي استولت على السلطة في بلادها في أغسطس/ اب الماضي.وتخوض حركة طالبان باكستان منذ فترة طويلة معارك من أجل الإفراج عن أعضائها المحتجزين لدى الحكومة ، وتقليل الوجود العسكري في المناطق القبلية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/أصحاب-مطاعم-طالبان-تسمح-للأسر-بتناول-الطعام-معا-بعد-أيام-من-الفصل-بين-الرجال-والنساء---1062234606.html
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حركة طالبان, باكستان

طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة

15:49 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
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أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الأربعاء، أنها ستمدد وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 30 مايو/ آيار الجاري، بعد أن عقد الجانبان جولة أولية من المحادثات التي استضافتها أفغانستان.
قال المتحدث باسم الحركة المسلحة محمد خراساني إن حركة طالبان أفغانستان سهلت إجراء المحادثات بين طالبان باكستان وحكومة إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
ممثلو طالبان يسيرون في فندق سوريا موريا حيث سيشاركون في محادثات مع ممثلين غربيين حول حقوق الإنسان والمساعدات الطارئة، في أوسلو، النرويج، 23 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
أصحاب مطاعم: طالبان تسمح للأسر بتناول الطعام معا بعد أيام من الفصل بين الرجال والنساء
14 مايو, 16:55 GMT
من جانبها، أكدت حركة طالبان الأفغانية إجراء المحادثات وتمديد وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم طالبان أفغانستان بلال كريمي إنهم يبذلون "قصارى جهدهم من أجل استمرار المفاوضات ونجاحها".
والجماعة الباكستانية المسلحة المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان أو "تي تي بي" منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية التي استولت على السلطة في بلادها في أغسطس/ اب الماضي.
وتخوض حركة طالبان باكستان منذ فترة طويلة معارك من أجل الإفراج عن أعضائها المحتجزين لدى الحكومة ، وتقليل الوجود العسكري في المناطق القبلية في البلاد.
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