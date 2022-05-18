https://arabic.sputniknews.com/20220518/طالبان-باكستان-تمدد-وقف-إطلاق-النار-لإجراء-المزيد-من-المفاوضات-مع-الحكومة-1062398429.html

طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة

طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة

أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الأربعاء، أنها ستمدد وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 30 مايو/ آيار الجاري، بعد أن عقد الجانبان جولة أولية من المحادثات التي... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T15:49+0000

2022-05-18T15:49+0000

2022-05-18T15:49+0000

حركة طالبان

باكستان

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قال المتحدث باسم الحركة المسلحة محمد خراساني إن حركة طالبان أفغانستان سهلت إجراء المحادثات بين طالبان باكستان وحكومة إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".من جانبها، أكدت حركة طالبان الأفغانية إجراء المحادثات وتمديد وقف إطلاق النار.وقال المتحدث باسم طالبان أفغانستان بلال كريمي إنهم يبذلون "قصارى جهدهم من أجل استمرار المفاوضات ونجاحها".والجماعة الباكستانية المسلحة المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان أو "تي تي بي" منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية التي استولت على السلطة في بلادها في أغسطس/ اب الماضي.وتخوض حركة طالبان باكستان منذ فترة طويلة معارك من أجل الإفراج عن أعضائها المحتجزين لدى الحكومة ، وتقليل الوجود العسكري في المناطق القبلية في البلاد.

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حركة طالبان, باكستان