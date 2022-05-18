https://arabic.sputniknews.com/20220518/مركز-المصالحة-الشرطة-العسكرية-الروسية-تقوم--بدوريات-في-المحافظات-السورية-1062373082.html
مركز المصالحة: الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في المحافظات السورية
مركز المصالحة: الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في المحافظات السورية
قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T04:43+0000
2022-05-18T04:43+0000
2022-05-18T04:43+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال قال جورافليوف في مؤتمر صحفي: "أجرت وحدات الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محافظتي الرقة ... والحسكة".وأضاف: "أيضا، قام الجنود الروس بدوريات في محافظة دير الزور".وأشار جورافليوف إلى أنه خلال اليوم الماضي، لم يسجل مركز المصالحة الروسي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار.أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/المصالحة-الروسية-مقتل-جندي-سوري-في-قصف-لإرهابيي-جبهة-النصرة-1062045888.html
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أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة: الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في المحافظات السورية
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قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في سوريا في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.
موسكو - سبوتنيك. وقال قال جورافليوف في مؤتمر صحفي: "أجرت وحدات الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محافظتي الرقة ... والحسكة".
وأضاف: "أيضا، قام الجنود الروس بدوريات في محافظة دير الزور".
وأشار جورافليوف إلى أنه خلال اليوم الماضي، لم يسجل مركز المصالحة الروسي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار.
أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة
التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.