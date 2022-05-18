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https://arabic.sputniknews.com/20220518/مقتل-12-شخصا-بعد-انهيار-حائط-مصنع-في-الهند-1062388299.html
مقتل 12 شخصا بعد انهيار حائط مصنع في الهند
مقتل 12 شخصا بعد انهيار حائط مصنع في الهند
لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم بعد انهيار حائط في مصنع لتعبئة الملح اليوم الأربعاء، في ولاية غوجارات غربي الهند، وفقا لما ذكرته الشرطة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:11+0000
2022-05-18T12:11+0000
أخبار الهند اليوم
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ولم يتضح بعد سبب سقوط الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 3.6 متر لكن الشرطة قالت إنها ستحقق مع صاحب الموقع بتهمة الإهمال، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال مدير الشرطة راهول تريباثي للوكالة إن "12 شخصا بينهم 5 نساء و7 رجال قتلوا في الحادث، وهناك شخص جريح آخر يخضع للعلاج".وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو من ولاية غوجارات بالأساس، الحادث الذي وقع في مصنع "ساجار سولت" في المنطقة الصناعية ببلدة هافالد بأنه مأساة "مؤلمة للقلب".وقال على "تويتر": "في هذه الساعة الحزينة، أفكاري مع العائلات الثكلى، أتمنى أن يتعافى المصابون قريبا. تقدم السلطات المحلية كل مساعدة ممكنة للمتضررين". كما أعلن عن تعويض 200 ألف روبية (2578 دولارا) لأسر الذين فقدوا حياتهم.حوادث المصانع شائعة في جميع أنحاء الهند، حيث يتجاهل أصحابها متطلبات السلامة الأساسية ويعملون غالبا دون تصاريح. في الأسبوع الماضي، توفي 27 شخصا في حريق بمبنى تجاري لتصنيع أجهزة "وايفاي" في نيودلهي.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقتل-27-شخصا-بحريق-هائل-في-العاصمة-الهندية-1062202620.html
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أخبار الهند اليوم

مقتل 12 شخصا بعد انهيار حائط مصنع في الهند

12:11 GMT 18.05.2022
© Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورانهيار سقف مصنع قرب موسكو
انهيار سقف مصنع قرب موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation
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لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم بعد انهيار حائط في مصنع لتعبئة الملح اليوم الأربعاء، في ولاية غوجارات غربي الهند، وفقا لما ذكرته الشرطة.
ولم يتضح بعد سبب سقوط الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 3.6 متر لكن الشرطة قالت إنها ستحقق مع صاحب الموقع بتهمة الإهمال، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال مدير الشرطة راهول تريباثي للوكالة إن "12 شخصا بينهم 5 نساء و7 رجال قتلوا في الحادث، وهناك شخص جريح آخر يخضع للعلاج".
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وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو من ولاية غوجارات بالأساس، الحادث الذي وقع في مصنع "ساجار سولت" في المنطقة الصناعية ببلدة هافالد بأنه مأساة "مؤلمة للقلب".
وقال على "تويتر": "في هذه الساعة الحزينة، أفكاري مع العائلات الثكلى، أتمنى أن يتعافى المصابون قريبا. تقدم السلطات المحلية كل مساعدة ممكنة للمتضررين". كما أعلن عن تعويض 200 ألف روبية (2578 دولارا) لأسر الذين فقدوا حياتهم.
حوادث المصانع شائعة في جميع أنحاء الهند، حيث يتجاهل أصحابها متطلبات السلامة الأساسية ويعملون غالبا دون تصاريح. في الأسبوع الماضي، توفي 27 شخصا في حريق بمبنى تجاري لتصنيع أجهزة "وايفاي" في نيودلهي.
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