https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-البيت-الأبيض-يحضر-لأول-لقاء-بين-بايدن-وولي-العهد-السعودي-1062444097.html

إعلام: البيت الأبيض يحضر لأول لقاء بين بايدن وولي العهد السعودي

إعلام: البيت الأبيض يحضر لأول لقاء بين بايدن وولي العهد السعودي

أشار تقرير إعلامي إلى احتمال حدوث لقاء رسمي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الشهر المقبل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T15:50+0000

2022-05-19T15:50+0000

2022-05-19T15:50+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن هذا الاجتماع يعتبر الأول لرئيس الولايات المتحدة الذي أعلن ذات مرة المملكة العربية السعودية "منبوذة".وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل أثناء وجود الرئيس في الخارج الشهر المقبل. وأشارت المصادر إلى أن المملكة العربية السعودية تتولى حاليا رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن أي لقاء بين بايدن وابن سلمان، من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض.قال مسؤول أمريكي سابق مطلع على المناقشات: "يجب أن تعتمد على حدوث شيء كهذا، فالأمر يتعلق فقط بالوقت، وليس إلا". ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق. وكان من الممكن اعتبار الاجتماع بين القادة الأمريكيين والسعوديين أمرا روتينيا، لكنه يمثل الآن تحولا كبيرا بسبب التوتر الأخير في العلاقة. ومن المحتمل أيضا أن يثير ذلك بعض الجدل في الداخل بالنسبة لبايدن، الذي انتقد بشدة سجل السعوديين في حقوق الإنسان، وحربهم في اليمن، والدور الذي لعبته حكومته في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وأضاف التقرير أنه بالنسبة لبايدن، فإن العودة إلى علاقات أفضل مع المملكة العربية السعودية تعكس الخيارات غير المريحة في بعض الأحيان التي يجب على القائد اتخاذها عند التنقل في السياسات المعقدة للنفط وحقوق الإنسان وشبكة العلاقات الشرق أوسطية. ويأتي الحديث عن التقارب مع السعوديين، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. ولم يتواصل بايدن بشكل مباشر مع محمد بن سلمان، الذي يعتبر "الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، منذ توليه منصبه، واختار بدلاً من ذلك التحدث مباشرة مع والد محمد بن سلمان، الملك سلمان، الملك البالغ من العمر 86 عاما"، بحسب التقرير.عاقبت إدارة بايدن مسؤولين سعوديين كانوا جزءا من العملية لكنها لم تصل إلى حد معاقبة محمد بن سلمان نفسه. قال مسؤولون إن بايدن يعتقد أن اتخاذ إجراءات ضد الأمير بشكل مباشر قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لعلاقة مهمة لمكافحة الإرهاب ومواجهة إيران. ومع ذلك، أعلن بايدن في فبراير/شباط 2021، أنه ينهي الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، كما أنه تراجع أيضا عن قرار عهد ترامب بتصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على أنهم إرهابيون.ما بعد أوكرانياقال المسؤولون إن بايدن نفسه ظل حذرا في كيفية التعامل مع السعودية، على أمل تجنب الانهيار الكامل للعلاقات مع الحفاظ على التزامه بتعزيز الديمقراطية في الخارج، بحسب التقرير.مع هذه الديناميكية كخلفية، عمل منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة العالمي آموس هوشتاين وراء الكواليس لإصلاح العلاقة، حيث سافر الاثنان إلى المملكة العربية السعودية أربع مرات منذ ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال مسؤول كبير لشبكة CNN، وكان آخرها إلى الرياض في فبراير، حيث التقيا بمحمد بن سلمان مباشرة في محاولة لبناء النوايا الدبلوماسية الحسنة ووضع الأساس لاجتماع محتمل بين بايدن وولي العهد.وأصبحت المناقشات أكثر إلحاحا خلال الشهرين الماضيين، حيث حاولت الولايات المتحدة عزل روسيا عالميا بسبب هجومها على أوكرانيا لترى محمد بن سلمان يرفض إدانة الروس ويتراجع بشكل متكرر، نيابة عن أوبك، عن زيادة إنتاج النفط. يوم الثلاثاء، سافر الأخ الأصغر لمحمد بن سلمان، خالد بن سلمان، إلى واشنطن العاصمة والتقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وهوشتاين ومسؤولين آخرين. أكد البعض في البيت الأبيض، بمن فيهم رئيس الأركان رون كلاين، مرارا وتكرارا على مدى تأثير ارتفاع أسعار البنزين على الرئيس من الناحية السياسية. في غضون ذلك، سعت روسيا إلى تقويض محاولات الولايات المتحدة إعادة بناء علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. قال مصدران مطلعان على المداولات لشبكة CNN إن الكرملين اقترح في الأسابيع الأخيرة استضافة اجتماع خاص به لمجلس التعاون الخليجي، والذي من شأنه عزل الولايات المتحدة.إقامة توازنفي الوقت نفسه، أعرب بعض المسؤولين عن رغبتهم في تجنب الظهور بمظهر أن بايدن يتراجع عن تعهده بإبقاء القيم الديمقراطية في مقدمة أجندته الخارجية. والبيت الأبيض على استعداد تام لما قد يكون على الأرجح معارضة من الحزبين في الكابيتول لتقارب كامل مع المملكة العربية السعودية.بالإضافة لقضية خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، أعربت إدارة بايدن مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان لمواطنيها. كما تتعقب الإدارة ما لا يقل عن ثلاثة أمريكيين غير قادرين على مغادرة المملكة لأنهم ممنوعون من السفر من السعودية.وتواصل مشرعون أمريكيون من كلا الحزبين مع بايدن ليطلبوا منه العمل على إطلاق سراح سارة وعمر الجابري، وهما ابنا سعد الجابري ، المسؤول السعودي البارز في مجال مكافحة الإرهاب، اللذين تم سجنهما. الجابري، عمل لسنوات مع مسؤولي الأمن القومي الأمريكي ويحافظ على علاقات وثيقة معهم، واتهم محمد بن سلمان بإرسال قتلة إلى كندا لقتله. وتدخلت رئيسة المخابرات الأمريكية، أفريل هين، العام الماضي، في قضية رفعتها ضد الجابري شركات مدعومة من محمد بن سلمان، اتهمته بالاختلاس لأنها قالت إنها هددت بالكشف عن أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة. وفي نداء وجهه مؤخرا إلى البيت الأبيض، عرض الجابري تسوية جميع الخلافات المالية والقانونية مع المملكة العربية السعودية في حالة إعادة أبنائه.السؤال الإيراني تأتي المناقشات حول اجتماع سعودي في الوقت نفسه الذي تحاول فيه إدارة بايدن إنهاء المفاوضات مع إيران، خصم السعودية اللدود في المنطقة، بشأن اتفاق نووي جديد. وقال مراقبون إن الولايات المتحدة أرسلت، هذا الأسبوع، وفدا رفيع المستوى برئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الإمارات لحضور جنازة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في محاولة متعمدة لتهدئة الأمور، بحسب ما أشار التقرير. بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن إدارة بايدن قد أضعفت الشراكات الأمنية مع اثنين من الحلفاء العرب الرئيسيين، فإن الاجتماع المحتمل بين بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصيف سيكون تغييرا مرحبا به. وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على مناقشات الاجتماع: "نظرا لمصالح الأمن القومي المتعددة المشتركة بيننا ، فإن الاجتماع أمر جيد".

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