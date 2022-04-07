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أمريكا تكشف ما تريده من إيران والسعودية في حرب اليمن

أمريكا تكشف ما تريده من إيران والسعودية في حرب اليمن

كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، ما تريده واشنطن من إيران والسعودية بشأن الحرب في اليمن، بعد أيام من بدء هدنة بين "أنصار الله" والتحالف العربي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T07:09+0000

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وقال تيم ليندركينغ، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إن بلاده "تتطلع إلى أن تلعب إيران دورا إيجابيا وتغيير نهجها في اليمن"، مضيفا أنه "ربما تكون هذه اللحظة الحاسمة التي وصلنا إليها هي تلك النقطة التي يمكن لإيران أن تظهر فيها وجهًا أفضل للمجتمع الدولي".وتابع: "إيران تقدم الدعم للحوثيين في شكل أسلحة وإمدادات ومعدات تدريب، مما يمكّن الجماعة من شن الهجمات بمزيد من الدقة ومدى أكبر"، مردفا: "الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتزويد الشركاء الأساسيين لها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقدرات دفاعية ضد تهديدات الحوثيين من اليمن".ورحّب المبعوث الأمريكي بالجهود التي تدعمها الولايات المتحدة، لكنه كرر أن السعودية لا تزال تتحمل مسؤوليات رئيسية.وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الجمعه الماضية، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية و"أنصار الله".وتبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/قوات-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-تواصلان-تبادل-الاتهامات-بخرق-الهدنة-الأممية-1060922010.html

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