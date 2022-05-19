https://arabic.sputniknews.com/20220519/إيران-تعد-بالكشف-عن-مزيد-من-التفاصيل-حول-أحمد-رضا-جلالي-المتهم-بـالجاسوسية-لإسرائيل-1062439078.html

إيران تعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول أحمد رضا جلالي المتهم بـ"الجاسوسية" لإسرائيل

إيران تعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول أحمد رضا جلالي المتهم بـ"الجاسوسية" لإسرائيل

قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن وزارته ستكشف المزيد عن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي المعتقل في إيران بدعوى أنه "جاسوس". 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T14:17+0000

2022-05-19T14:17+0000

2022-05-19T14:17+0000

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ولفت خطيب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أن "تجسس جلالي لمصلحة الكيان الصهيوني أمر تم إثباته وأن حكم الإعدام الصادر بحقه مر بكل المراحل القضائية اللازمة".وأضاف: "الحكومة السويدية وبالنيابة عن الكيان الصهيوني وأمريكا وبعد فترة من اعتقال ومحاكمة جلالي بادرت بصورة غير قانونية لاعتقال مواطننا حميد نوري في السويد أو أنها بالأحرى أخذته رهينة".وتابع: من الأحداث الغريبة أن الحكومة السويدية وبعد اعتقال هذا الجاسوس (جلالي) في إيران منحته الإقامة الدائمة وبعد محاكمته وإصدار حكم الإعدام بحقه منحته الجنسية السويدية واعتبرته بعد ذلك مواطنا لها وقدمت الدعم له".وأكمل: "نحن على إطلاع بأن السويديين ووفق مخطط الكيان الصهيوني وأمريكا يتابعون قضية جلالي وأخذوا حميد نوري رهينة بمؤامرة وسيناريو محاك من قبل زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية".وأضاف: وأعلن الوزير اعتقال شخصين فرنسيين، وقال إن "الشخصين الفرنسيين المعتقلين لم يكونا سائحين وكنا قد حصلنا على معلومات بشأنهما سابقا ونراقبهما عن كثب فور دخولهما إلى البلاد".وأضاف: "هذين الشخصين وفور دخولهما إلى البلاد عقدا لقاءات تنظيمية مع عدد من المراكز والمحافل غير القانونية وذات السوابق"، لافتا إلى أنه "بناء على الوثائق الموجودة فقد كانا يسعيان لإيجاد علاقة تنظيمية بين المراكز غير القانونية والمثيرة للشغب حيث كانا يعملان تحت غطاء أهداف مهنية لمتابعة أهداف الزمر المعادية وأجهزة التجسس الأجنبية".وأكد الوزير أنه "بناء على المعلومات الموثقة كان بعض عناصر المراكز غير القانونية المشار إليها على صلة بزمر إرهابية معروفة وبعض الجواسيس المعروفين المقيمين في الخارج حيث سنكشف المزيد من المعلومات حول هذا الملف قريبا".

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