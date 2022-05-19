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اتحاد الكرة السعودي يعلن تعديل موعد نهائي كأس الملك
اتحاد الكرة السعودي يعلن تعديل موعد نهائي كأس الملك
قرر اتحاد الكرة السعودي، تعديل موعد مباراة الهلال والفيحاء، المقرر لها اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:41+0000
2022-05-19T16:41+0000
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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي كأس الملك إلى الساعة 9:30 من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من الساعة التاسعة".يشار إلى أن الاتحاد السعودي، كان قد أعلن عن طاقم تحكيم المواجهة الإسباني، والذي يتكون من حكم الساحة أنطونيو ماتيو لاهوز، ومعه المساعدان باو سيبريان، وايكر فرانسيسكو، فيما سيكون السعودي محمد الهويش حكما رابعا.كما تقرر أن يتولى تقنية الفيديو الإسباني ريكاردو دي بورجوس، ويعاونه السعودي عبدالرحيم الشمري.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الهلال-السعودي-بخطى-ثابتة-نحو-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-آسيا-1061361665.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

اتحاد الكرة السعودي يعلن تعديل موعد نهائي كأس الملك

16:41 GMT 19.05.2022
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022
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قرر اتحاد الكرة السعودي، تعديل موعد مباراة الهلال والفيحاء، المقرر لها اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي كأس الملك إلى الساعة 9:30 من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من الساعة التاسعة".
يشار إلى أن الاتحاد السعودي، كان قد أعلن عن طاقم تحكيم المواجهة الإسباني، والذي يتكون من حكم الساحة أنطونيو ماتيو لاهوز، ومعه المساعدان باو سيبريان، وايكر فرانسيسكو، فيما سيكون السعودي محمد الهويش حكما رابعا.
الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
"الهلال" السعودي بخطى ثابتة نحو دور الـ16 في دوري أبطال آسيا
19 أبريل, 10:24 GMT
كما تقرر أن يتولى تقنية الفيديو الإسباني ريكاردو دي بورجوس، ويعاونه السعودي عبدالرحيم الشمري.
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