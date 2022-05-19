https://arabic.sputniknews.com/20220519/اتحاد-الكرة-السعودي-يعلن-تعديل-موعد-نهائي-كأس-الملك-1062446494.html
اتحاد الكرة السعودي يعلن تعديل موعد نهائي كأس الملك
اتحاد الكرة السعودي يعلن تعديل موعد نهائي كأس الملك
قرر اتحاد الكرة السعودي، تعديل موعد مباراة الهلال والفيحاء، المقرر لها اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:41+0000
2022-05-19T16:41+0000
2022-05-19T16:41+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي كأس الملك إلى الساعة 9:30 من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من الساعة التاسعة".يشار إلى أن الاتحاد السعودي، كان قد أعلن عن طاقم تحكيم المواجهة الإسباني، والذي يتكون من حكم الساحة أنطونيو ماتيو لاهوز، ومعه المساعدان باو سيبريان، وايكر فرانسيسكو، فيما سيكون السعودي محمد الهويش حكما رابعا.كما تقرر أن يتولى تقنية الفيديو الإسباني ريكاردو دي بورجوس، ويعاونه السعودي عبدالرحيم الشمري.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الهلال-السعودي-بخطى-ثابتة-نحو-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-آسيا-1061361665.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
اتحاد الكرة السعودي يعلن تعديل موعد نهائي كأس الملك
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قرر اتحاد الكرة السعودي، تعديل موعد مباراة الهلال والفيحاء، المقرر لها اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي كأس الملك
إلى الساعة 9:30 من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من الساعة التاسعة".
يشار إلى أن الاتحاد السعودي
، كان قد أعلن عن طاقم تحكيم المواجهة الإسباني، والذي يتكون من حكم الساحة أنطونيو ماتيو لاهوز، ومعه المساعدان باو سيبريان، وايكر فرانسيسكو، فيما سيكون السعودي محمد الهويش حكما رابعا.
كما تقرر أن يتولى تقنية الفيديو الإسباني ريكاردو دي بورجوس، ويعاونه السعودي عبدالرحيم الشمري.