عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/الاتحاد-السعودي-يوقف-محمد-كنو-4-أشهر-بسبب-رحيله-عن-النصر-والتوقيع-للهلال-1061804010.html
الاتحاد السعودي يوقف محمد كنو 4 أشهر بسبب رحيله عن النصر والتوقيع للهلال
الاتحاد السعودي يوقف محمد كنو 4 أشهر بسبب رحيله عن النصر والتوقيع للهلال
قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو، محليا ودوليا لمدة 4 أشهر. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T19:53+0000
2022-05-02T19:53+0000
رياضة
مباريات الدوري السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/90/1031799094_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_674c53c71c436bef7d51a0546bb810fd.jpg
وجاء قرار إيقاف كنو، إثر توقيعه لنادي النصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يقوم بإنهاء العقد من طرف واحد للتوقيع لنادي الهلال، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الاثنين.كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بالإيقاف عن فترتي تسجيل، إضافة إلى إلزامه مع محمد كنو، بالتضامن، بدفع 27 ليون ريال سعودي (نحو 7.2 مليون دولار) كتعويض لنادي النصر.وكانت اللجنة قد توصلت إلى أن كنو أنهى عقده مع نادي النصر في يناير الماضي دون سبب مشروع.ويأتي قرار اللجنة على خلفية شكوى تقدم بها نادي النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال لحفظ حقوقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الهلال-السعودي-بخطى-ثابتة-نحو-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-آسيا-1061361665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/90/1031799094_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_aaa053e34a61cdaf04b264b08306179b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مباريات الدوري السعودي

الاتحاد السعودي يوقف محمد كنو 4 أشهر بسبب رحيله عن النصر والتوقيع للهلال

19:53 GMT 02.05.2022
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو، محليا ودوليا لمدة 4 أشهر.
وجاء قرار إيقاف كنو، إثر توقيعه لنادي النصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يقوم بإنهاء العقد من طرف واحد للتوقيع لنادي الهلال، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الاثنين.
الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
"الهلال" السعودي بخطى ثابتة نحو دور الـ16 في دوري أبطال آسيا
19 أبريل, 10:24 GMT
كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بالإيقاف عن فترتي تسجيل، إضافة إلى إلزامه مع محمد كنو، بالتضامن، بدفع 27 ليون ريال سعودي (نحو 7.2 مليون دولار) كتعويض لنادي النصر.
وكانت اللجنة قد توصلت إلى أن كنو أنهى عقده مع نادي النصر في يناير الماضي دون سبب مشروع.
ويأتي قرار اللجنة على خلفية شكوى تقدم بها نادي النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال لحفظ حقوقه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала