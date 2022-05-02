https://arabic.sputniknews.com/20220502/الاتحاد-السعودي-يوقف-محمد-كنو-4-أشهر-بسبب-رحيله-عن-النصر-والتوقيع-للهلال-1061804010.html
الاتحاد السعودي يوقف محمد كنو 4 أشهر بسبب رحيله عن النصر والتوقيع للهلال
الاتحاد السعودي يوقف محمد كنو 4 أشهر بسبب رحيله عن النصر والتوقيع للهلال
قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو، محليا ودوليا لمدة 4 أشهر. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T19:53+0000
2022-05-02T19:53+0000
2022-05-02T19:53+0000
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وجاء قرار إيقاف كنو، إثر توقيعه لنادي النصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يقوم بإنهاء العقد من طرف واحد للتوقيع لنادي الهلال، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الاثنين.كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بالإيقاف عن فترتي تسجيل، إضافة إلى إلزامه مع محمد كنو، بالتضامن، بدفع 27 ليون ريال سعودي (نحو 7.2 مليون دولار) كتعويض لنادي النصر.وكانت اللجنة قد توصلت إلى أن كنو أنهى عقده مع نادي النصر في يناير الماضي دون سبب مشروع.ويأتي قرار اللجنة على خلفية شكوى تقدم بها نادي النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال لحفظ حقوقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الهلال-السعودي-بخطى-ثابتة-نحو-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-آسيا-1061361665.html
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رياضة, مباريات الدوري السعودي
الاتحاد السعودي يوقف محمد كنو 4 أشهر بسبب رحيله عن النصر والتوقيع للهلال
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قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو، محليا ودوليا لمدة 4 أشهر.
وجاء قرار إيقاف كنو، إثر توقيعه لنادي النصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يقوم بإنهاء العقد من طرف واحد للتوقيع لنادي الهلال، بحسب ما ذكرته
صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الاثنين.
كما عاقبت اللجنة نادي الهلال
بالإيقاف عن فترتي تسجيل، إضافة إلى إلزامه مع محمد كنو، بالتضامن، بدفع 27 ليون ريال سعودي (نحو 7.2 مليون دولار) كتعويض لنادي النصر.
وكانت اللجنة قد توصلت إلى أن كنو أنهى عقده مع نادي النصر في يناير الماضي دون سبب مشروع.
ويأتي قرار اللجنة على خلفية شكوى تقدم بها نادي النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال
لحفظ حقوقه.