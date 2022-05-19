https://arabic.sputniknews.com/20220519/الدوما-يصادق-على-قانون-ينظم-ازدواجية-الجنسية-مع-أوسيتيا-الجنوبية-1062423987.html
الدوما يصادق على قانون ينظم "ازدواجية الجنسية" مع أوسيتيا الجنوبية
الدوما يصادق على قانون ينظم "ازدواجية الجنسية" مع أوسيتيا الجنوبية
صادق الدوما (مجلس النواب) الروسي في اجتماع عقده، اليوم الخميس، على اتفاقية بين روسيا وأوسيتيا الجنوبية بشأن قانون يسمح بحالة ازدواجية الجنسية بين مواطني... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:33+0000
2022-05-19T10:33+0000
2022-05-19T10:56+0000
روسيا
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ووفقًا لبيان الاتفاقية، سيتمكن مواطنو روسيا وأوسيتيا الجنوبية من الحصول على جنسية كل منهما دون التخلي عن جنسيتهم الأم.وأشارت الوثيقة إلى أن الطفل الذي يقل عمره عن 14 عامًا يحصل على جنسية الوالدين، بشرط ألا يصبح الطفل عديم الجنسية، ولا تتغير جنسية الطفل عندما تتغير جنسية والديه المحرومين من حقوق الرعاية.وتنص مسودة الاتفاقية على أنه "حتى يبلغ الطفل الذي يحمل جنسية الطرفين سن 18 عامًا، يجوز لوالديه (المحرومين من حق الرعاية) اختيار الجنسية له على أساس طلب كتابي مشترك بشأن سحب جنسية الطفل المكتسبة من أحد الطرفين".وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق.ونصّ البيان على أن "الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات خمس سنوات لاحقة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من انتهاء فترة الخمس سنوات التالية بنيته إنهاء الاتفاقية".وقال زوراب أباشيدزه، الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي للعلاقات مع روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "موسكو لا تتخذ أي خطوات بخصوص الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية".وأوضح أباشيدزه أن غريغوري كاراسين، رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية، أعلمه بذلك خلال محادثة هاتفية.وأضاف أباشيدزه: "فيما يتعلق بالاستفتاء، سمعت تعليقًا مقتضبًا للغاية مفاده أن موسكو لا تتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/نائب-أوكراني-يطلب-اللجوء-السياسي-في-روسيا-والحصول-على-جنسية-البلاد-1061447410.html
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روسيا
الدوما يصادق على قانون ينظم "ازدواجية الجنسية" مع أوسيتيا الجنوبية
10:33 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
صادق الدوما (مجلس النواب) الروسي في اجتماع عقده، اليوم الخميس، على اتفاقية بين روسيا وأوسيتيا الجنوبية بشأن قانون يسمح بحالة ازدواجية الجنسية بين مواطني البلدين.
ووفقًا لبيان الاتفاقية، سيتمكن مواطنو روسيا وأوسيتيا الجنوبية من الحصول على جنسية كل منهما دون التخلي عن جنسيتهم الأم.
وأشارت الوثيقة إلى أن الطفل الذي يقل عمره عن 14 عامًا يحصل على جنسية الوالدين، بشرط ألا يصبح الطفل عديم الجنسية، ولا تتغير جنسية الطفل عندما تتغير جنسية والديه المحرومين من حقوق الرعاية.
وتنص مسودة الاتفاقية على أنه "حتى يبلغ الطفل الذي يحمل جنسية الطرفين سن 18 عامًا، يجوز لوالديه (المحرومين من حق الرعاية) اختيار الجنسية له على أساس طلب كتابي مشترك بشأن سحب جنسية الطفل المكتسبة من أحد الطرفين".
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق.
ونصّ البيان
على أن "الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات خمس سنوات لاحقة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من انتهاء فترة الخمس سنوات التالية بنيته إنهاء الاتفاقية".
وقال زوراب أباشيدزه، الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي للعلاقات مع روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "موسكو لا تتخذ أي خطوات بخصوص الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية".
وأوضح أباشيدزه أن غريغوري كاراسين، رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية، أعلمه بذلك خلال محادثة هاتفية.
وأضاف أباشيدزه: "فيما يتعلق بالاستفتاء، سمعت تعليقًا مقتضبًا للغاية مفاده أن موسكو لا تتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه".