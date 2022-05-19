عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوغدانوف-لـسبوتنيك-روسيا-موجودة-في-سوريا-بدعوة-من-الحكومة-الشرعية-1062429226.html
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، ولديها صيغتان للعمل، مشيرا إلى استمرار "التعاون... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:10+0000
2022-05-19T12:10+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/72/1036277287_0:175:2786:1742_1920x0_80_0_0_0613145e9ea7b235fbc2251c9bf29f84.jpg
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، اليوم الخميس في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق ومع ذلك يوجد لدينا صيغة دولية للعمل في سوريا".وأضاف بوغدانوف: "نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا".وردا على على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، قال بوغدانوف: " يوجد لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا".وصرح بوغدانوف، اليوم الخميس، في 19 أيار/ مايو، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.ووفقا لبوغدانوف، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الجيش-الروسي-يعيد-80-عائلة-مهجرة-منذ-6-سنوات-إلى-بلدتهم-الحدودية-مع-الأردن-1062404036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/72/1036277287_115:0:2671:1917_1920x0_80_0_0_98ee9f373c3356c0686a20a2ca2d41f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم

بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية

12:10 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Evguiniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Evguiniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، ولديها صيغتان للعمل، مشيرا إلى استمرار "التعاون العسكري التكتيكي مع سوريا".
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، اليوم الخميس في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق ومع ذلك يوجد لدينا صيغة دولية للعمل في سوريا".

"هناك صيغتان أساسيتان للعمل، وهي السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية، والتي ستجتمع نهاية الشهر الجاري، أومطلع الشهر القادم، وصيغة أستانا، ولكن هناك لاعبين خارجيين ودول ضامنة، في الأساس هي روسيا وتركيا وإيران".

وأضاف بوغدانوف: "نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا".
وردا على على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، قال بوغدانوف: " يوجد لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا".
وصرح بوغدانوف، اليوم الخميس، في 19 أيار/ مايو، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.
الجيش الروسي يعيد 80 عائلة مهجرة منذ 6 سنوات إلى بلدتهم الحدودية مع الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
الجيش الروسي يعيد 80 عائلة مهجرة منذ 6 سنوات إلى بلدتهم الحدودية مع الأردن
أمس, 18:27 GMT
ووفقا لبوغدانوف، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".
مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала