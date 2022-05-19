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بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية

بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، ولديها صيغتان للعمل، مشيرا إلى استمرار "التعاون... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T12:10+0000

2022-05-19T12:10+0000

2022-05-19T12:10+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، اليوم الخميس في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق ومع ذلك يوجد لدينا صيغة دولية للعمل في سوريا".وأضاف بوغدانوف: "نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا".وردا على على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، قال بوغدانوف: " يوجد لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا".وصرح بوغدانوف، اليوم الخميس، في 19 أيار/ مايو، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.ووفقا لبوغدانوف، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".

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