https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوغدانوف-لـسبوتنيك-روسيا-موجودة-في-سوريا-بدعوة-من-الحكومة-الشرعية-1062429226.html
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، ولديها صيغتان للعمل، مشيرا إلى استمرار "التعاون... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:10+0000
2022-05-19T12:10+0000
2022-05-19T12:10+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/72/1036277287_0:175:2786:1742_1920x0_80_0_0_0613145e9ea7b235fbc2251c9bf29f84.jpg
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، اليوم الخميس في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق ومع ذلك يوجد لدينا صيغة دولية للعمل في سوريا".وأضاف بوغدانوف: "نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا".وردا على على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، قال بوغدانوف: " يوجد لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا".وصرح بوغدانوف، اليوم الخميس، في 19 أيار/ مايو، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.ووفقا لبوغدانوف، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الجيش-الروسي-يعيد-80-عائلة-مهجرة-منذ-6-سنوات-إلى-بلدتهم-الحدودية-مع-الأردن-1062404036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/72/1036277287_115:0:2671:1917_1920x0_80_0_0_98ee9f373c3356c0686a20a2ca2d41f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، ولديها صيغتان للعمل، مشيرا إلى استمرار "التعاون العسكري التكتيكي مع سوريا".
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، اليوم الخميس في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق ومع ذلك يوجد لدينا صيغة دولية للعمل في سوريا".
"هناك صيغتان أساسيتان للعمل، وهي السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية، والتي ستجتمع نهاية الشهر الجاري، أومطلع الشهر القادم، وصيغة أستانا، ولكن هناك لاعبين خارجيين ودول ضامنة، في الأساس هي روسيا وتركيا وإيران".
وأضاف بوغدانوف: "نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا".
وردا على على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، قال بوغدانوف: " يوجد لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا".
وصرح بوغدانوف، اليوم الخميس، في 19 أيار/ مايو، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لبوغدانوف
، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".
مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".