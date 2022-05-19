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رشيدة طليب تدعو الكونغرس للاعتراف بـ"نكبة فلسطين"
رشيدة طليب تدعو الكونغرس للاعتراف بـ"نكبة فلسطين"
قالت رشيدة طليب، النائبة في مجلس النواب الأمريكي، إنها تقدمت بمشروع قرار إلى الكونغرس من أجل الاعتراف بـ"نكبة فلسطين". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T06:37+0000
2022-05-19T06:37+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها النائبة ذات الأصول الفلسطينية على "تويتر"، قالت فيها إن مشروع القرار يهدف إلى تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.ولفتت طليب إلى أن كارثة "النكبة" التي تعرض لها الشعب الفلسطيني تسببت في تدمير 400 قرية ومدينة فلسطينية وأدت إلى طرد نحو 700 ألف فلسطيني وحولتهم إلى لاجئين.وأكدت طليب أن الشعب الفلسطيني يواجه الاضطهاد والعنصرية منذ نكبة 1948، محذرة مما وصفته بـ "صكوك العنف الإسرائيلية".ويحيي الفلسطينيون هذا العام الذكرى الـ 74 لـ"النكبة" الفلسطينية، التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام.ويطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، عندما اضطر نحو 700 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.​​​​​​​
https://arabic.sputniknews.com/20220515/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-في-ذكرى-النكبة-فيديو-1062243876.html
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العالم

رشيدة طليب تدعو الكونغرس للاعتراف بـ"نكبة فلسطين"

06:37 GMT 19.05.2022
© AP Photo / Paul Sancyaعضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، ذات أصول فلسطينية، خلال الاحتفال بالفوز في الانتخابات النصفية
عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، ذات أصول فلسطينية، خلال الاحتفال بالفوز في الانتخابات النصفية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Paul Sancya
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قالت رشيدة طليب، النائبة في مجلس النواب الأمريكي، إنها تقدمت بمشروع قرار إلى الكونغرس من أجل الاعتراف بـ"نكبة فلسطين".
جاء ذلك في تدوينة نشرتها النائبة ذات الأصول الفلسطينية على "تويتر"، قالت فيها إن مشروع القرار يهدف إلى تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفتت طليب إلى أن كارثة "النكبة" التي تعرض لها الشعب الفلسطيني تسببت في تدمير 400 قرية ومدينة فلسطينية وأدت إلى طرد نحو 700 ألف فلسطيني وحولتهم إلى لاجئين.
وأكدت طليب أن الشعب الفلسطيني يواجه الاضطهاد والعنصرية منذ نكبة 1948، محذرة مما وصفته بـ "صكوك العنف الإسرائيلية".
ويحيي الفلسطينيون هذا العام الذكرى الـ 74 لـ"النكبة" الفلسطينية، التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام.
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ويطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، عندما اضطر نحو 700 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.​​​​​​​
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