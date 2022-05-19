https://arabic.sputniknews.com/20220519/لافروف-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-آفاق-استئناف-الاتفاق-النووي-1062427565.html
لافروف يناقش مع وزير الخارجية الإيراني آفاق استئناف الاتفاق النووي
لافروف يناقش مع وزير الخارجية الإيراني آفاق استئناف الاتفاق النووي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر الهاتف، اليوم الخميس، آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:37+0000
2022-05-19T11:37+0000
2022-05-19T11:37+0000
روسيا
إيران
سيرغي لافروف
حسين أمير عبد اللهيان
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للقضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية، فضلا عن آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".وأشار البيان إلى تبادل للآراء حول عدد من المشاكل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/مبادرة-إيرانية-لإنقاذ-الاتفاق-النووي-ما-أبرز-بنودها-وهل-تقبلها-أمريكا-والغرب-1062367403.html
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روسيا, إيران, سيرغي لافروف, حسين أمير عبد اللهيان
لافروف يناقش مع وزير الخارجية الإيراني آفاق استئناف الاتفاق النووي
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر الهاتف، اليوم الخميس، آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية
في بيان "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للقضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية، فضلا عن آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأشار البيان إلى تبادل للآراء حول عدد من المشاكل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران
من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.