https://arabic.sputniknews.com/20220519/مكدونالدز-تغادر-روسيا-نهائيا-وتبيع-علامتها-التجارية-في-البلاد-1062431270.html
مكدونالدز تغادر روسيا نهائيا وتبيع "علامتها التجارية" في البلاد
مكدونالدز تغادر روسيا نهائيا وتبيع "علامتها التجارية" في البلاد
أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، اليوم الخميس، مغادرة السوق الروسية "بشكل نهائي". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:38+0000
2022-05-19T12:38+0000
2022-05-19T12:38+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في بيان رسمي من الشركة: "بعد أكثر من 30 عامًا من التشغيل في البلاد، تعلن شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية".وأعلنت الشركة أنها بدأت عملية بيع مشاريعها الروسية لشركة محلية.ولن تتمكن مطاعم ماكدونالدز بعد البيع من استخدام اسمها وشعارها وعلاماتها التجارية وقائمة طعامها، ولكنها ستحتفظ بعلاماتها التجارية في روسيا.وكنتيجة لمغادرة روسيا، تتوقع الشركة تكبد خسائر تبلغ 1.2-1.4 مليار دولار بسبب شطب صافي الاستثمارات في هذا السوق والخسائر الكبيرة من التحويل بالعملات الأجنبية.وأعلنت الشركة أنها ستبيع مشاريعها الروسية إلى المرخص له الحالي ألكسندر غوفور، الذي سيدير المطاعم تحت علامة تجارية جديدة.وصرح وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف أن "وزارة الصناعة والتجارة في روسيا ستقدم كل المساعدة اللازمة لمالكي ماكدونالد روسيا الجدد في تجهيز الأعمال.وكانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، قد أعلنت عن تعليق عمل مطاعم الشبكة، مؤقتا، في جميع أنحاء روسيا، اعتبارًا من 14 مارس/ آذار، وذلك على خلفية "صعوبات تشغيلية ولوجستية".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/تقرير-البريطانيون-يلجؤون-إلى-ماكدونالدز-هربا-من-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1062375891.html
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روسيا, اقتصاد
مكدونالدز تغادر روسيا نهائيا وتبيع "علامتها التجارية" في البلاد
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أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، اليوم الخميس، مغادرة السوق الروسية "بشكل نهائي".
وجاء في بيان رسمي من الشركة: "بعد أكثر من 30 عامًا من التشغيل في البلاد، تعلن شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية".
وأعلنت الشركة أنها بدأت عملية بيع مشاريعها الروسية لشركة محلية.
ولن تتمكن مطاعم ماكدونالدز بعد البيع من استخدام اسمها وشعارها وعلاماتها التجارية وقائمة طعامها، ولكنها ستحتفظ بعلاماتها التجارية في روسيا.
وكنتيجة لمغادرة روسيا، تتوقع الشركة تكبد خسائر تبلغ 1.2-1.4 مليار دولار بسبب شطب صافي الاستثمارات في هذا السوق والخسائر الكبيرة من التحويل بالعملات الأجنبية.
وأعلنت الشركة أنها ستبيع مشاريعها الروسية إلى المرخص له الحالي ألكسندر غوفور، الذي سيدير المطاعم تحت علامة تجارية جديدة.
وصرح وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف أن "وزارة الصناعة والتجارة في روسيا ستقدم كل المساعدة اللازمة لمالكي ماكدونالد روسيا الجدد في تجهيز الأعمال.
وكانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز
للوجبات السريعة، قد أعلنت عن تعليق عمل مطاعم الشبكة، مؤقتا، في جميع أنحاء روسيا، اعتبارًا من 14 مارس/ آذار، وذلك على خلفية "صعوبات تشغيلية ولوجستية".