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https://arabic.sputniknews.com/20220519/هيئة-مكافحة-الاحتكار-الروسية-تعلن-عدم-تلقيها-طلبات-لشراء-ماكدونالدز-1062447224.html
هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعلن عدم تلقيها طلبات لشراء "ماكدونالدز"
هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعلن عدم تلقيها طلبات لشراء "ماكدونالدز"
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، عدم تلقيها طلبات لشراء شركة "ماكدونالدز" في روسيا من قبل المرخص لها الحالي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T17:06+0000
2022-05-19T17:06+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للهيئة: "حتى الآن لم يتم تقديم طلب هذه الصفقة إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية للنظر فيه".وأعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، يوم الاثنين الماضي، عن انسحابها من السوق الروسية، وبيع أصولها التجارية.وقالت الشركة، في بيان: "بعد أكثر من 30 عامًا من العمل في البلاد (روسيا)، أعلنت شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية، وبدأت ببيع أعمالها في روسيا".وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.يشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية الروسية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/ماكدونالدز-تعتزم-بيع-نشاطها-في-روسيا-مع-احتفاظ-المشتري-بـ-62-ألف-عامل-1062292625.html
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هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعلن عدم تلقيها طلبات لشراء "ماكدونالدز"

17:06 GMT 19.05.2022
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ماكدونالدز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، عدم تلقيها طلبات لشراء شركة "ماكدونالدز" في روسيا من قبل المرخص لها الحالي.
وقالت الخدمة الصحفية للهيئة: "حتى الآن لم يتم تقديم طلب هذه الصفقة إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية للنظر فيه".
وأعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، يوم الاثنين الماضي، عن انسحابها من السوق الروسية، وبيع أصولها التجارية.
وقالت الشركة، في بيان: "بعد أكثر من 30 عامًا من العمل في البلاد (روسيا)، أعلنت شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية، وبدأت ببيع أعمالها في روسيا".
وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية الروسية الخاصة.
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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