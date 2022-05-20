https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لـمواجهة-شاملة-1062464628.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"مواجهة شاملة"

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"مواجهة شاملة"

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي المكثفة لأي مواجهة عسكرية شاملة على بلاده. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T09:05+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ12 أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات لمواجهة عسكرية محتملة ربما تشمل جميع الجبهات، وهو ما يقوم به، في الفترة الراهنة، من استعدادات وإجراء تدريبات عسكرية تحاكي هذا الأمر، خاصة على الجبهة الداخلية للبلاد.وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي يكثف تدريباته العسكرية على قيادة الجبهة الداخلية، وما يلزم فيها من استعدادات لعزل الشوارع الرئيسية في البلاد، بهدف استخدام قوات الجيش للتنقل الحر من خلالها، وذلك بهدف التدريب على أي مواجهات أو احتجاجات قد تؤدي لإغلاق هذه الشوارع، مستقبلا، ما يعوق بدوره حركة الجيش.ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصدر مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن هذه التدريبات إحدى الدروس المستفادة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمسماه بـ"حارس الأسوار" إسرائيليا، أو "سيف القدس" فلسطينيا، والتي اندلعت في شهر مايو/أيار من العام الماضي، واستمرت 11 يوما كاملة.وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يزود قواته، دوما، بأسلحة وذخيرة لقمع أي مظاهرات أو احتجاجات محتملة، خاصة داخل القرى والمدن العربية، حيث يجري الجيش مناورات عسكرية للتدريب على إخلاء أي شوارع رئيسية في البلاد، خاصة شارعي 4 و6.ومن المفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، في وقت لاحق من هذا الشهر، خلال مناورات "عربات النار"، والتي ستجرى في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءًا من 29 مايو/أيار الجاري.يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.يذكر أنه في بداية العام الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة ضد منشآت إيران النووية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق، أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-واسعة-تحت-اسم-عربات-النار-تحاكي-حربا-على-عدة-جبهات-1062031840.html

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