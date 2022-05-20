https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-روما-وبرلين-تسمحان-بفتح-حسابات-بنكية-بالروبل-لشراء-الغاز-الروسي--1062490568.html
ألمانيا وإيطاليا تسمحان بفتح حسابات بنكية بالروبل لشراء الغاز الروسي
ألمانيا وإيطاليا تسمحان بفتح حسابات بنكية بالروبل لشراء الغاز الروسي
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا وإيطاليا سمحت للشركات التجارية بفتح حسابات روبل لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T23:04+0000
2022-05-20T23:04+0000
2022-05-20T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن مصادر، فإن برلين قد أبلغت مستوردي الغاز الألمان (بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي) أنه يمكنهم فتح حسابات الروبل، على الرغم من أنه لا ينبغي سداد المدفوعات إلى بنك غازبروم بالعملة الروسية.وقال مصدر حكومي كبير لرويترز إن روما نسقت أيضا مع المفوضية الأوروبية حول كيفية شراء الغاز الروسي بشكل قانوني وأن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي جرت قبل أن تعلن شركة الطاقة الإيطالية إيني أنها بدأت إجراءات لفتح حساب روبل ويورو مع بنك "غازبروم".وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه يبدو أن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن شراء الغاز الروسي كانت غامضة عمدا من أجل السماح للأعمال التجارية بالعمل كالمعتاد.في وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن الاتحاد الأوروبي لم يغير توصياته بشأن مدفوعات الغاز الروسي، والتي يجب أن تتم بالعملة المحددة في العقد.يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/غازوم-الفنلندية-تعلن-توقف-امدادات-الغاز-الروسي-للبلاد--1062469248.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
ألمانيا وإيطاليا تسمحان بفتح حسابات بنكية بالروبل لشراء الغاز الروسي
23:04 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا وإيطاليا سمحت للشركات التجارية بفتح حسابات روبل لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن مصادر، فإن برلين قد أبلغت مستوردي الغاز الألمان (بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي) أنه يمكنهم فتح حسابات الروبل، على الرغم من أنه لا ينبغي سداد المدفوعات إلى بنك غازبروم بالعملة الروسية.
وقال مصدر حكومي كبير لرويترز إن روما نسقت أيضا مع المفوضية الأوروبية حول كيفية شراء الغاز الروسي بشكل قانوني وأن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي جرت قبل أن تعلن شركة الطاقة الإيطالية إيني أنها بدأت إجراءات لفتح حساب روبل ويورو مع بنك "غازبروم".
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه يبدو أن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن شراء الغاز الروسي كانت غامضة عمدا من أجل السماح للأعمال التجارية بالعمل كالمعتاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن الاتحاد الأوروبي لم يغير توصياته بشأن مدفوعات الغاز الروسي، والتي يجب أن تتم بالعملة المحددة في العقد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة
من العقوبات على روسيا على خلفية العملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.
وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.