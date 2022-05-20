عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-روما-وبرلين-تسمحان-بفتح-حسابات-بنكية-بالروبل-لشراء-الغاز-الروسي--1062490568.html
ألمانيا وإيطاليا تسمحان بفتح حسابات بنكية بالروبل لشراء الغاز الروسي
ألمانيا وإيطاليا تسمحان بفتح حسابات بنكية بالروبل لشراء الغاز الروسي
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا وإيطاليا سمحت للشركات التجارية بفتح حسابات روبل لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T23:04+0000
2022-05-20T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن مصادر، فإن برلين قد أبلغت مستوردي الغاز الألمان (بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي) أنه يمكنهم فتح حسابات الروبل، على الرغم من أنه لا ينبغي سداد المدفوعات إلى بنك غازبروم بالعملة الروسية.وقال مصدر حكومي كبير لرويترز إن روما نسقت أيضا مع المفوضية الأوروبية حول كيفية شراء الغاز الروسي بشكل قانوني وأن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي جرت قبل أن تعلن شركة الطاقة الإيطالية إيني أنها بدأت إجراءات لفتح حساب روبل ويورو مع بنك "غازبروم".وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه يبدو أن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن شراء الغاز الروسي كانت غامضة عمدا من أجل السماح للأعمال التجارية بالعمل كالمعتاد.في وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن الاتحاد الأوروبي لم يغير توصياته بشأن مدفوعات الغاز الروسي، والتي يجب أن تتم بالعملة المحددة في العقد.يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/غازوم-الفنلندية-تعلن-توقف-امدادات-الغاز-الروسي-للبلاد--1062469248.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا وإيطاليا تسمحان بفتح حسابات بنكية بالروبل لشراء الغاز الروسي

23:04 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 20.05.2022)
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا وإيطاليا سمحت للشركات التجارية بفتح حسابات روبل لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن مصادر، فإن برلين قد أبلغت مستوردي الغاز الألمان (بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي) أنه يمكنهم فتح حسابات الروبل، على الرغم من أنه لا ينبغي سداد المدفوعات إلى بنك غازبروم بالعملة الروسية.
صور، سلطنة عمان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد
10:36 GMT
وقال مصدر حكومي كبير لرويترز إن روما نسقت أيضا مع المفوضية الأوروبية حول كيفية شراء الغاز الروسي بشكل قانوني وأن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي جرت قبل أن تعلن شركة الطاقة الإيطالية إيني أنها بدأت إجراءات لفتح حساب روبل ويورو مع بنك "غازبروم".
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه يبدو أن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن شراء الغاز الروسي كانت غامضة عمدا من أجل السماح للأعمال التجارية بالعمل كالمعتاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن الاتحاد الأوروبي لم يغير توصياته بشأن مدفوعات الغاز الروسي، والتي يجب أن تتم بالعملة المحددة في العقد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.
وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:42 GMTأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربيأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: نأمل أن يتم أول توريد غاز إلى أوروربا في عام 202613:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала