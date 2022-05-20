https://arabic.sputniknews.com/20220520/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-رياح-مثيرة-للرمال-والأتربة-1062478600.html
الأرصاد المصرية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
الأرصاد المصرية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين، من الجمعة، بسبب نشاط في حركة الرياح. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:51+0000
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وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مساء اليوم، سنشهد نشاطا في حركة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، بحسب موقع "أخبار اليوم".وأضاف غانم أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات المنيا وأسيوط.ونصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والقيادة بهدوء تام لانخفاض الرؤية الأفقية.يشار إلى توقع خبراء الأرصاد "انخفاض في درجات الحرارة، خلال يومي السبت والأحد القادمين، لتسود أجواء ربيعية رائعة نهارا على كافة الأنحاء؛ حيث تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة وعلى السواحل الشمالية 24 درجة وعلى جنوب الصعيد 35 درجة".وأعلنت هيئة الأرصاد أن الأجواء سكون مائلة للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تتكون السحب على مناطق واسعة من شمال البلاد لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/الأرصاد-المصرية-انخفاض-في-درجات-الحرارة-بداية-من-الغد-1062463483.html
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الأرصاد المصرية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين، من الجمعة، بسبب نشاط في حركة الرياح.
وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مساء اليوم، سنشهد نشاطا في حركة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، بحسب موقع "أخبار اليوم".
وأضاف غانم أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات المنيا وأسيوط.
ونصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والقيادة بهدوء تام لانخفاض الرؤية الأفقية.
يشار إلى توقع خبراء الأرصاد "انخفاض في درجات الحرارة
، خلال يومي السبت والأحد القادمين، لتسود أجواء ربيعية رائعة نهارا على كافة الأنحاء؛ حيث تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة وعلى السواحل الشمالية 24 درجة وعلى جنوب الصعيد 35 درجة".
وأعلنت هيئة الأرصاد أن الأجواء سكون مائلة للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تتكون السحب على مناطق واسعة من شمال البلاد لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.