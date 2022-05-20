https://arabic.sputniknews.com/20220520/الخارجية-اليونانية-تندد-باختراق-مقاتلتين-تركيتين-لأجواء-البلاد-1062482740.html
الخارجية اليونانية تندد باختراق مقاتلتين تركيتين لأجواء البلاد
الخارجية اليونانية تندد باختراق مقاتلتين تركيتين لأجواء البلاد
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، عن انتهاك غير مسبوق للأجواء اليونانية من قبل المقاتلات التركية في منطقة ألكسندروبوليس شمالي البلاد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:43+0000
2022-05-20T15:43+0000
2022-05-20T15:43+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: "ندين بأشد العبارات الانتهاك غير المسبوق للسيادة الوطنية من قبل طائرتين مقاتلتين تركيتين دخلتا بشكل غير قانوني مجالنا الجوي الوطني، واقتربتا من ألكسندروبوليس على مسافة 2.5 ميل بحري فقط".واعتبرت وزارة الخارجية هذا الإجراء "تصعيدًا واضحًا للاستفزازات التركية"، وينتهك "جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي".وقال البيان: "هذا (التصرف) يقوض تماسك الناتو وأولوياته الأساسية، ويشكل تهديدا واضحا للاتحاد الأوروبي في وقت حرج، حيث يعد ميناء ألكسندروبوليس مركز نقل رئيسي لدعم حلفائنا".وأردف البيان: "بتوجيه من الوزير نيكوس ديندياس، أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية ثيمستوكليس ديميريس عن احتجاج فوري وقوي للسفير التركي (في اليونان)، وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لإبلاغ حلفائنا وشركائنا، وكذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-مجالها-الجوي-1061733179.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
الخارجية اليونانية تندد باختراق مقاتلتين تركيتين لأجواء البلاد
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، عن انتهاك غير مسبوق للأجواء اليونانية من قبل المقاتلات التركية في منطقة ألكسندروبوليس شمالي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: "ندين بأشد العبارات الانتهاك غير المسبوق للسيادة الوطنية من قبل طائرتين مقاتلتين تركيتين دخلتا بشكل غير قانوني مجالنا الجوي الوطني، واقتربتا من ألكسندروبوليس على مسافة 2.5 ميل بحري فقط".
واعتبرت وزارة الخارجية هذا الإجراء "تصعيدًا واضحًا للاستفزازات التركية"، وينتهك "جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي".
وقال البيان: "هذا (التصرف
) يقوض تماسك الناتو وأولوياته الأساسية، ويشكل تهديدا واضحا للاتحاد الأوروبي في وقت حرج، حيث يعد ميناء ألكسندروبوليس مركز نقل رئيسي لدعم حلفائنا".
وأردف البيان: "بتوجيه من الوزير نيكوس ديندياس، أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية ثيمستوكليس ديميريس عن احتجاج فوري وقوي للسفير التركي (في اليونان)، وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لإبلاغ حلفائنا وشركائنا، وكذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة".