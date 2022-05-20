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برلماني إسرائيلي: حكومة بينيت على وشك السقوط
برلماني إسرائيلي: حكومة بينيت على وشك السقوط
قال برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن حكومة نفتالي بينيت على وشك السقوط، والأمر مسألة وقت فحسب. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T11:38+0000
2022-05-20T11:38+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعارضة "الليكود"، ميكي زوهار، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت على وشك السقوط، وهو سقوط حتمي ومؤكد، والأمر مجرد وقت.وادعى عضو الليكود، والمقرب من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن الوقت يلعب لصالح حزبه "الليكود" وصالح نتنياهو، وبأن عودة هذا الحزب إلى الحكم باتت قريبة عن أي وقت مضى.وشدد ميكي زوهار على أن إسرائيل تقترب، وبقوة، من إجراء انتخابات برلمانية جديدة.وجاء تصريح البرلماني الإسرائيلي، بعد تخطيط حزبه "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، بعد انسحاب عضوة البرلمان النائبة العربية في الكنيست، غيداء زعبي، من الائتلاف الحكومي، أمس الخميس.وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية عن ميكي زوهار، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.ويذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.
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أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن

برلماني إسرائيلي: حكومة بينيت على وشك السقوط

11:38 GMT 20.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
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قال برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن حكومة نفتالي بينيت على وشك السقوط، والأمر مسألة وقت فحسب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعارضة "الليكود"، ميكي زوهار، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت على وشك السقوط، وهو سقوط حتمي ومؤكد، والأمر مجرد وقت.
وادعى عضو الليكود، والمقرب من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن الوقت يلعب لصالح حزبه "الليكود" وصالح نتنياهو، وبأن عودة هذا الحزب إلى الحكم باتت قريبة عن أي وقت مضى.
وشدد ميكي زوهار على أن إسرائيل تقترب، وبقوة، من إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وجاء تصريح البرلماني الإسرائيلي، بعد تخطيط حزبه "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، بعد انسحاب عضوة البرلمان النائبة العربية في الكنيست، غيداء زعبي، من الائتلاف الحكومي، أمس الخميس.
وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.
ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية عن ميكي زوهار، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.
وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.
ويذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.
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