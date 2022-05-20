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https://arabic.sputniknews.com/20220520/بلينكن-يبحث-مع-نظيره-الكازاخستاني-إمدادات-الطاقة-والأزمة-الأوكرانية-1062487314.html
بلينكن يبحث مع نظيره الكازاخستاني إمدادات الطاقة والأزمة الأوكرانية
بلينكن يبحث مع نظيره الكازاخستاني إمدادات الطاقة والأزمة الأوكرانية
استضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الكازاخستاني مختار تيلوبيردي، اليوم الجمعة، لإجراء مناقشات حول أوكرانيا وقضايا التجارة والطاقة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T19:03+0000
2022-05-20T19:03+0000
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واشنطن - سبوتنيك. قال بلينكن قبل الاجتماع: "لدينا الكثير لنتحدث عنه اليوم فيما يتعلق بالمنطقة والأمن. ما نراه من بين أمور أخرى من الحرب الروسية ضد أوكرانيا هي تأثيرات عميقة خارج أوكرانيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى - الغذاء والطاقة والتجارة".وذكر بلينكن أن إدارة بايدن واصلت دعم مبادرات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي اتخذتها نور سلطان، قائلا: "نحن ندعم بشدة كذلك الجهود المهمة للإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية الآن في كازاخستان".وقال إن الولايات المتحدة كانت شريكا استراتيجيا لكازاخستان منذ 30 عاما، ولا تزال واشنطن ملتزمة بشدة باستقلال كازاخستان وسيادتها وسلامة أراضيها.في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وقدمت المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وأقامت معابر آمنة للجنود الراغبين في الاستسلام وكذلك لخروج المواطنين الراغبين في المغادرة.
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كازاخستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

بلينكن يبحث مع نظيره الكازاخستاني إمدادات الطاقة والأزمة الأوكرانية

19:03 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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استضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الكازاخستاني مختار تيلوبيردي، اليوم الجمعة، لإجراء مناقشات حول أوكرانيا وقضايا التجارة والطاقة.
واشنطن - سبوتنيك. قال بلينكن قبل الاجتماع: "لدينا الكثير لنتحدث عنه اليوم فيما يتعلق بالمنطقة والأمن. ما نراه من بين أمور أخرى من الحرب الروسية ضد أوكرانيا هي تأثيرات عميقة خارج أوكرانيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى - الغذاء والطاقة والتجارة".
وذكر بلينكن أن إدارة بايدن واصلت دعم مبادرات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي اتخذتها نور سلطان، قائلا: "نحن ندعم بشدة كذلك الجهود المهمة للإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية الآن في كازاخستان".
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وقال إن الولايات المتحدة كانت شريكا استراتيجيا لكازاخستان منذ 30 عاما، ولا تزال واشنطن ملتزمة بشدة باستقلال كازاخستان وسيادتها وسلامة أراضيها.
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وقدمت المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وأقامت معابر آمنة للجنود الراغبين في الاستسلام وكذلك لخروج المواطنين الراغبين في المغادرة.
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