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https://arabic.sputniknews.com/20220520/ماكرون-الأزمة-في-أوكرانيا-قد-تمتد-إلى-مولدوفا-1062455087.html
ماكرون: الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا
ماكرون: الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا المجاورة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T00:43+0000
2022-05-20T00:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون: "يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها، وخاصة بالنسبة لمولدوفا".وأضاف: "تظهر الحوادث الأخيرة في بريدنيستروفيه أنه لا يستبعد انتشار الصراع إلى البلدان المجاورة".ولفت ماكرون إلى أن "فرنسا تتابع عن كثب الوضع الأمني وجميع المحاولات الرامية إلى التعدي على استقرار مولدوفا وسيادتها وسلامتها الإقليمية".والتقى الرئيس الفرنسي يوم الخميس بنظيرته المولدوفية، مايا ساندو، في باريس.وهزت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية سلسلة من الانفجارات الشهر الماضي، وقد صنفت السلطات المحلية الحادث بمستوى تهديد إرهابي أحمر وبدأت تحقيقا جنائيا في "أعمال الإرهاب".وألقى رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، باللوم في الهجمات على أوكرانيا، في حين أصر الرئيس المولدوفي ساندو على أن محاولات تصعيد الوضع في المنطقة الانفصالية تقوم به قوات عنيفة داخل ترانسنيستريا، والتي تعتقد أنها تنوي جر مولدوفا إلى الحرب.وتسعى بريدنيستروفيه، التي يبلغ 60٪ من سكانها من الروس والأوكرانيين، إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج مولدوفا مع رومانيا.وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل القضية بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما بحكم الأمر الواقع لا يخضع لحكم تشيسيناو.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أوكرانيا-تهدد-بغزو-بريدنيستروفيه-في-حال-طلبت-مولدوفا-ذلك-1061659131.html
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أخبار أوكرانيا

ماكرون: الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا

00:43 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا المجاورة.
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون: "يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها، وخاصة بالنسبة لمولدوفا".
وأضاف: "تظهر الحوادث الأخيرة في بريدنيستروفيه أنه لا يستبعد انتشار الصراع إلى البلدان المجاورة".
نزاع بريدنيستروفيه (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أوكرانيا تهدد بغزو بريدنيستروفيه في حال طلبت مولدوفا ذلك
27 أبريل, 09:43 GMT
ولفت ماكرون إلى أن "فرنسا تتابع عن كثب الوضع الأمني وجميع المحاولات الرامية إلى التعدي على استقرار مولدوفا وسيادتها وسلامتها الإقليمية".
والتقى الرئيس الفرنسي يوم الخميس بنظيرته المولدوفية، مايا ساندو، في باريس.
وهزت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية سلسلة من الانفجارات الشهر الماضي، وقد صنفت السلطات المحلية الحادث بمستوى تهديد إرهابي أحمر وبدأت تحقيقا جنائيا في "أعمال الإرهاب".
وألقى رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، باللوم في الهجمات على أوكرانيا، في حين أصر الرئيس المولدوفي ساندو على أن محاولات تصعيد الوضع في المنطقة الانفصالية تقوم به قوات عنيفة داخل ترانسنيستريا، والتي تعتقد أنها تنوي جر مولدوفا إلى الحرب.
وتسعى بريدنيستروفيه، التي يبلغ 60٪ من سكانها من الروس والأوكرانيين، إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج مولدوفا مع رومانيا.
وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل القضية بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما بحكم الأمر الواقع لا يخضع لحكم تشيسيناو.
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Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:47 GMT
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