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الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل
كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور سلطنة عُمان أوائل الأسبوع المقبل. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:48+0000
2022-05-21T08:48+0000
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وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي، بحسب موقع "أمواج". وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما سلطانيا ساميا، يوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، بشأن تعاون بلاده مع إيران.ونقلت صحيفة "المسار" العمانية أن المرسوم السلطاني" قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وفي وقت سابق، أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-خارجية-عمان-يشكر-إيران-على-دورها-في-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-باليمن--1060814573.html
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العالم, إيران, سلطنة عمان

الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل

08:48 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور سلطنة عُمان أوائل الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي، بحسب موقع "أمواج".
وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما سلطانيا ساميا، يوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، بشأن تعاون بلاده مع إيران.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
وزير خارجية عمان يشكر إيران على دورها في تسهيل وقف إطلاق النار باليمن
3 أبريل, 20:29 GMT
ونقلت صحيفة "المسار" العمانية أن المرسوم السلطاني" قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفي وقت سابق، أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.
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