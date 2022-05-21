https://arabic.sputniknews.com/20220521/الرئيس-الإيراني-يزور-سلطنة-عمان-الأسبوع-المقبل-1062495451.html

الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل

الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل

كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور سلطنة عُمان أوائل الأسبوع المقبل. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T08:48+0000

2022-05-21T08:48+0000

2022-05-21T08:48+0000

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وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي، بحسب موقع "أمواج". وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما سلطانيا ساميا، يوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، بشأن تعاون بلاده مع إيران.ونقلت صحيفة "المسار" العمانية أن المرسوم السلطاني" قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وفي وقت سابق، أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-خارجية-عمان-يشكر-إيران-على-دورها-في-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-باليمن--1060814573.html

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