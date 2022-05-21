https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-تمسكه-بمبادرة-الرياض-كأساس-لعملية-سلمية-شاملة-1062523857.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تمسكه بمبادرة الرياض كأساس لعملية سلمية شاملة
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تمسكه بمبادرة الرياض كأساس لعملية سلمية شاملة
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي التزامه بدعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية والتمسك بمبادرة الرياض كأساس عادل لعملية سلمية شاملة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T17:28+0000
2022-05-21T17:28+0000
2022-05-21T17:57+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
صراع اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061746990_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_b136a1fcd3ffbdce48dacafbf093de6c.jpg
وأكد العليمي في خطابه له عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، أن "اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال الوطن في العاصمة المؤقتة عدن، يعكس عزم كافة القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061746990_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_ab1cb8402433ced5d7226e1510dbc670.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تمسكه بمبادرة الرياض كأساس لعملية سلمية شاملة
17:28 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 17:57 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي التزامه بدعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية والتمسك بمبادرة الرياض كأساس عادل لعملية سلمية شاملة.
وأكد العليمي في خطابه له عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، أن "اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال الوطن في العاصمة المؤقتة عدن، يعكس عزم كافة القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش".