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رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تمسكه بمبادرة الرياض كأساس لعملية سلمية شاملة
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تمسكه بمبادرة الرياض كأساس لعملية سلمية شاملة
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي التزامه بدعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية والتمسك بمبادرة الرياض كأساس عادل لعملية سلمية شاملة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T17:28+0000
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وأكد العليمي في خطابه له عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، أن "اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال الوطن في العاصمة المؤقتة عدن، يعكس عزم كافة القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش".
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن

رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تمسكه بمبادرة الرياض كأساس لعملية سلمية شاملة

17:28 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 17:57 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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يتبع
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي التزامه بدعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية والتمسك بمبادرة الرياض كأساس عادل لعملية سلمية شاملة.
وأكد العليمي في خطابه له عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، أن "اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال الوطن في العاصمة المؤقتة عدن، يعكس عزم كافة القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش".
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