عربي
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/قصف-أوكراني-جديد-على-قرية-تيوتكينو-في-مقاطعة-كورسك-جنوبي-روسيا-1062501597.html
قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا
قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:53+0000
2022-05-21T11:11+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059393391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_810469d3ef740ae92e7a2f996abe2dc8.jpg
وكتب حاكم المقاطعة على تطبيق تليغرام: "للمرة الثانية تتعرض قرية تيوتكينو لقصف بقذائف الهاون من الجانب الأوكراني، وسنقدم معلومات مفصلة لاحقا".يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك، أكد يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوبي البلاد.وكان حاكم مقاطعة بيلغورود، قد أعلن في وقت سابق، عن تعرض إحدى قرى المقاطعة لقصف من الجانب الأوكراني وإصابة أحد المواطنين جراء القصف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/مقتل-مدني-واحد-على-الأقل-بقصف-أوكراني-على-قرية-تيوتكينو-في-منطقة-كورسك-جنوب-روسيا-1062410176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059393391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b688bcb60fa3da7b98757da2aeca8fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا

10:53 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 21.05.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikovمبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022
مبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
تابعنا عبرTelegram
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا.
وكتب حاكم المقاطعة على تطبيق تليغرام: "للمرة الثانية تتعرض قرية تيوتكينو لقصف بقذائف الهاون من الجانب الأوكراني، وسنقدم معلومات مفصلة لاحقا".
يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك، أكد يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوبي البلاد.
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود، قد أعلن في وقت سابق، عن تعرض إحدى قرى المقاطعة لقصف من الجانب الأوكراني وإصابة أحد المواطنين جراء القصف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
مدينة بريانكا بعد المواجهات مع القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقتل مدني واحد على الأقل بقصف أوكراني على قرية تيوتكينو في منطقة كورسك جنوب روسيا
19 مايو, 04:10 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала