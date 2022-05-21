https://arabic.sputniknews.com/20220521/قصف-أوكراني-جديد-على-قرية-تيوتكينو-في-مقاطعة-كورسك-جنوبي-روسيا-1062501597.html
قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا
قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:53+0000
2022-05-21T10:53+0000
2022-05-21T11:11+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وكتب حاكم المقاطعة على تطبيق تليغرام: "للمرة الثانية تتعرض قرية تيوتكينو لقصف بقذائف الهاون من الجانب الأوكراني، وسنقدم معلومات مفصلة لاحقا".يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك، أكد يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوبي البلاد.وكان حاكم مقاطعة بيلغورود، قد أعلن في وقت سابق، عن تعرض إحدى قرى المقاطعة لقصف من الجانب الأوكراني وإصابة أحد المواطنين جراء القصف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/مقتل-مدني-واحد-على-الأقل-بقصف-أوكراني-على-قرية-تيوتكينو-في-منطقة-كورسك-جنوب-روسيا-1062410176.html
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روسيا
قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا
10:53 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن قصف أوكراني جديد على قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا.
وكتب حاكم المقاطعة على تطبيق تليغرام: "للمرة الثانية تتعرض قرية تيوتكينو لقصف بقذائف الهاون من الجانب الأوكراني، وسنقدم معلومات مفصلة لاحقا".
يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك، أكد يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني
على قرية تيتكينو جنوبي البلاد.
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود، قد أعلن في وقت سابق، عن تعرض إحدى قرى المقاطعة لقصف من الجانب الأوكراني وإصابة أحد المواطنين جراء القصف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.