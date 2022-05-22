https://arabic.sputniknews.com/20220522/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باختطاف-18-صيادا-قبالة-جزيرتين-يمنيتين-في-البحر-الأحمر-1062559386.html

"أنصار الله" تتهم التحالف باختطاف 18 صيادا قبالة جزيرتين يمنيتين في البحر الأحمر

"أنصار الله" تتهم التحالف باختطاف 18 صيادا قبالة جزيرتين يمنيتين في البحر الأحمر

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، باعتقال صيادين يمنيين من قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب اليمن) في البحر الأحمر. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T15:57+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت السلطة المحلية في محافظة الحديدة في بيان نقله عنها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "بحرية العدوان السعودي - الإماراتي (في اشارة إلى التحالف العربي) اختطفت 18 صيادا من قبالة جزيرتي حنيش الكبرى وزقر (تبعد 26 ميلاً بحرياً عن مديرية الخُوخة في محافظة الحديدة جنوب البحر الأحمر)".وأضافت أن "بحرية العدوان صادرت قوارب الصيادين بما فيها من معدات ووسائل صيد".واعتبرت أن "جريمة اختطاف الصيادين وما سبقها من جرائم وانتهاكات بحق الصيادين، تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".وقال بيان السلطة المحلية في الحديدة، إن "السعودية والإمارات تتحملان المسؤولية الكاملة إزاء كل ما يتعرض له الصيادون من انتهاكات وجرائم، وكذا ما يتعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عبر موقعها، يوم الخميس الماضي، تعرض سفينة إلى هجوم على مسافة 34 ميلاً بحرياً (63 كيلومتراً) جنوب غربي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.وبين الحين والآخر تتهم "أنصار الله" السعودية، باعتراض صيادين يمنيين في المياه اليمنية واحتجازهم في سجونها، آخرهم في 16 شباط/ فبراير الماضي، إذ أعلنت الجماعة وصول 14 صياداً بعد 46 يوماً من الاحتجاز، حسب وسائل إعلامها.وتحمل "أنصار الله"، التحالف العربي، مسؤولية مقتل 271 صياداً وجرح المئات منهم جراء الاستهداف المباشر لقوارب الصيادين ومراكز الإنزال السمكي والموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر، وسجن وتعذيب 1507 آخرين، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن في 26 آذار/ مارس 2015، وحتى 4 نيسان/ ابريل 2020.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/الجيش-اليمني-الحوثيون-ارتكبوا-4276-خرقا-منذ-سريان-الهدنة-1062532931.html

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