https://arabic.sputniknews.com/20220522/إسرائيل-تعاقب-أسرى-سجن-جلبوع-الذين-حالوا-الهرب-بـ5-سنوات-إضافية-وغرامة-5000-شيكل-1062542761.html
إسرائيل تعاقب أسرى سجن جلبوع الذين حالوا الهرب بـ5 سنوات إضافية وغرامة 5000 شيكل
إسرائيل تعاقب أسرى سجن جلبوع الذين حالوا الهرب بـ5 سنوات إضافية وغرامة 5000 شيكل
قضت محكمة إسرائيلية بالسجن 5 سنوات، وغرامة 5 آلاف شيكل على 5 من الأسرى الذين حالوا الفرار من سجن جلبوع في الحادثة الشهيرة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:17+0000
2022-05-22T10:17+0000
2022-05-22T10:17+0000
السجون الإسرائيلية
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قضت المحكمة العسكرية في الناصرة، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل على كل من محمود العارضة (46 عاماً) ويعقوب قادري (49 عاماً) ومحمد العارضة (40 عاماً) وأيهم كممجي (35 عاماً) ومناضل النفيعات (26 عاماً).وأكدت أن محكمة الأسير زكريا الزبيدي (45 عاما)، سادس المجموعة التي فرت من سجن جلبوع تنعقد في هذه الأثناء، ولم يصدر الحكم عليه بعد.وقد سببت عملية فرار الأسرى الستة إرباكا للسلطات الإسرائيلية، جعلت تل أبيب تستنفر أجهزتها لمحاولة إعادتهم للسجن مرة أخرى.واستندت النيابة في طلباتها إلى ما وجهته إليهم في لوائح الاتهام التي تضمنت "الهرب من الحجز القانوني، وحفر نفق بغرض الهروب.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/إسرائيل-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-واقعة-فرار-الأسرى-الفلسطينيين-الستة-من-سجن-جلبوع-1050677967.html
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السجون الإسرائيلية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تعاقب أسرى سجن جلبوع الذين حالوا الهرب بـ5 سنوات إضافية وغرامة 5000 شيكل
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قضت محكمة إسرائيلية بالسجن 5 سنوات، وغرامة 5 آلاف شيكل على 5 من الأسرى الذين حالوا الفرار من سجن جلبوع في الحادثة الشهيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية
وفا، قضت المحكمة العسكرية في الناصرة، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل على كل من محمود العارضة (46 عاماً) ويعقوب قادري (49 عاماً) ومحمد العارضة (40 عاماً) وأيهم كممجي (35 عاماً) ومناضل النفيعات (26 عاماً).
11 نوفمبر 2021, 09:49 GMT
وأكدت أن محكمة الأسير زكريا الزبيدي (45 عاما)، سادس المجموعة التي فرت من سجن جلبوع
تنعقد في هذه الأثناء، ولم يصدر الحكم عليه بعد.
وكان الأسرى الـ6 قد تمكنوا من الفرار في سبتمبر/ أيلول الماضي من سجن جلبوع المصنف على أنه شديد التحصين، وذلك عن طريق قيامهم بحفر نفق في زنزانتهم أوصلهم خارج السجن.
وقد سببت عملية فرار الأسرى الستة إرباكا للسلطات الإسرائيلية، جعلت تل أبيب تستنفر أجهزتها لمحاولة إعادتهم للسجن مرة أخرى.
وقبيل المحاكمة كانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بعقوبات إضافية للأسرى الستة، حيث طلبت إضافة 7 سنوات للأسرى الـ6، و5 سنوات لمن ساعدهم من الأسرى الآخرين.
واستندت النيابة في طلباتها إلى ما وجهته إليهم في لوائح الاتهام التي تضمنت "الهرب من الحجز القانوني، وحفر نفق بغرض الهروب.