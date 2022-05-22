https://arabic.sputniknews.com/20220522/إعلام-إسرائيل-تقدم-اقتراحا-جديدا-لقطر-بشأن-مونديال-2022-1062543748.html
إعلام: إسرائيل تقدم اقتراحا جديدا لقطر بشأن مونديال 2022
إعلام: إسرائيل تقدم اقتراحا جديدا لقطر بشأن مونديال 2022
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل قدمت اقتراحات جديدا لقطر بشأن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:47+0000
2022-05-22T10:47+0000
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قدمت اقتراحا لقطر يقضي بتسيير رحلات مباشرة بين البلدين خلال فترة مونديال كرة القدم، المفترضة في ديسمبر من العام الجاري، بهدف حضور مباريات كأس العالم المقامة في قطر.وأكدت الصحيفة أن الاقتراح الإسرائيلي جاء من قبل مسؤولين بارزين كبار في المؤسسة الأمنية في البلاد، بدعوى تعزيز وتقوية العلاقات القطرية الإسرائيلية، رغم كونها في السر، على حد وصف الصحيفة.ونشرت الصحيفة العبرية خبر الاقتراح الأمني الإسرائيلي على صدر صفحتها الرئيسية لعددها الورقي، لليوم الأحد.ويستند الاقتراح الإسرائيلي على ضرورة الاعتراف بتواجد إسرائيليين في قطر، بشكل علني، فضلا عن ضرورة تأمين هؤلاء المشجعين الذين يصلون الدوحة لمشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم.وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حوالي 15 ألف إسرائيلي قد فازوا في قرعة حضور المباريات بعدما اشتروا التذاكر المطلوبة للحضور، في وقت توقعت الصحيفة حضور عدد أكبر من خلال القرعة التالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, إسرائيل, العالم العربي, أخبار قطر اليوم
إعلام: إسرائيل تقدم اقتراحا جديدا لقطر بشأن مونديال 2022
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل قدمت اقتراحات جديدا لقطر بشأن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية
، صباح اليوم الأحد، أن قدمت اقتراحا لقطر يقضي بتسيير رحلات مباشرة بين البلدين خلال فترة مونديال كرة القدم، المفترضة في ديسمبر من العام الجاري، بهدف حضور مباريات كأس العالم المقامة في قطر
.
وأكدت الصحيفة أن الاقتراح الإسرائيلي جاء من قبل مسؤولين بارزين كبار في المؤسسة الأمنية في البلاد، بدعوى تعزيز وتقوية العلاقات القطرية الإسرائيلية، رغم كونها في السر، على حد وصف الصحيفة.
ونشرت الصحيفة العبرية خبر الاقتراح الأمني الإسرائيلي على صدر صفحتها الرئيسية لعددها الورقي، لليوم الأحد.
ويستند الاقتراح الإسرائيلي على ضرورة الاعتراف بتواجد إسرائيليين في قطر، بشكل علني، فضلا عن ضرورة تأمين هؤلاء المشجعين الذين يصلون الدوحة لمشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم
.
وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حوالي 15 ألف إسرائيلي قد فازوا في قرعة حضور المباريات بعدما اشتروا التذاكر المطلوبة للحضور، في وقت توقعت الصحيفة حضور عدد أكبر من خلال القرعة التالية.