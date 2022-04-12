https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تعلن-استعدادها-لاستضافة-السياح-الأجانب-ومشجعي-مونديال-قطر-2022-1061116337.html
إيران تعلن استعدادها لاستضافة السياح الأجانب ومشجعي مونديال قطر 2022
إيران تعلن استعدادها لاستضافة السياح الأجانب ومشجعي مونديال قطر 2022
أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "استعداد طهران لاستضافة السياح الأجانب ومشجعي مونديال قطر 2022"، منوهة إلى أن هذه فرصة للقطاع الخاص ليكون نشطا في... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:32+0000
2022-04-12T12:32+0000
2022-04-12T12:32+0000
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وقال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، في الاجتماع الثاني لدراسة القضايا المتعلقة بمونديال قطر، إن "التعاون المشترك بين طهران والدوحة خلال إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين في مختلف المجالات"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-زیادة-عدد-الرحلات-الجویة-مع-قطر-إلی-200-رحلة-یومیا-أثناء-كأس-العالم-1061033579.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
إيران تعلن استعدادها لاستضافة السياح الأجانب ومشجعي مونديال قطر 2022
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أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "استعداد طهران لاستضافة السياح الأجانب ومشجعي مونديال قطر 2022"، منوهة إلى أن هذه فرصة للقطاع الخاص ليكون نشطا في السياحة.
وقال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، في الاجتماع الثاني لدراسة القضايا المتعلقة بمونديال قطر، إن "التعاون المشترك بين طهران والدوحة خلال إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين في مختلف المجالات"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر
بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر:
"بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".
ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران
تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر
بين البلدين.