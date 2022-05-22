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الجيش الجزائري يدعو المواطنين للمشاركة في مبادرة "لم الشمل"
الجيش الجزائري يدعو المواطنين للمشاركة في مبادرة "لم الشمل"
دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، المواطنين للمشاركة بقوة في مبادرة "لم الشمل" التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-22T12:58+0000
الجزائر
الجيش الجزائري
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها شنقريحة، اليوم الأحد، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، بحسب صحيفة "الشروق".وقال رئيس الأركان الجزائري "أشد على أيدي كافة أبناء الجزائر الأعزاء لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة".واعتبر أن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين وذلك بالاعتماد على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس.وحذر من أن أعداء الجزائر يدركون أن "سر قوتنا يكمن في وحدتنا وهم يعملون على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة".وكان الرئيس الجزائري قد أعلن لأول مرة عن مبادرة "لم الشمل" خلال لقاء مع الجالية الجزائرية بتركيا.واعتبر الرئيس الجزائري أن هذه المبادرة ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تبون-يحفز-رجال-الأعمال-الأتراك-على-الاستثمار-الزراعي-في-الجزائر-1062367214.html
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الجزائر, الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يدعو المواطنين للمشاركة في مبادرة "لم الشمل"

12:58 GMT 22.05.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، المواطنين للمشاركة بقوة في مبادرة "لم الشمل" التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها شنقريحة، اليوم الأحد، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، بحسب صحيفة "الشروق".
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وقال رئيس الأركان الجزائري "أشد على أيدي كافة أبناء الجزائر الأعزاء لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة".
واعتبر أن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين وذلك بالاعتماد على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس.
وحذر من أن أعداء الجزائر يدركون أن "سر قوتنا يكمن في وحدتنا وهم يعملون على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة".
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن لأول مرة عن مبادرة "لم الشمل" خلال لقاء مع الجالية الجزائرية بتركيا.
واعتبر الرئيس الجزائري أن هذه المبادرة ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة.
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