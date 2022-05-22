https://arabic.sputniknews.com/20220522/الوليد-بن-طلال-يبيع-168-من-أسهم-شركة-المملكة-لصندوق-الاستثمارات-السعودي-1062544701.html
الوليد بن طلال يبيع 16.8% من أسهم شركة المملكة لصندوق الاستثمارات السعودي
الوليد بن طلال يبيع 16.8% من أسهم شركة المملكة لصندوق الاستثمارات السعودي
وقع الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع بمقتضاه 625 مليون سهم تمثل 16.87 في المئة من أسهم شركة المملكة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:12+0000
2022-05-22T11:12+0000
2022-05-22T11:12+0000
الوليد بن طلال
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وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، للبورصة السعودية إن العملية ستتم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم الواحد، أي بمبلغ إجمالي 5.68 مليار ريال.وأوضح البيان أن الصفقة ستنفذ عبر البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد، بحسب "رويترز".وبعد إتمام هذه الصفقة ستصبح حصة الأمير الملياردير السعودي الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المئة.ويدير صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار.ويأتي الصندوق في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الوليد-بن-طلال-يرد-على-عرض-إيلون-ماسك-لشراء-تويتر-1061206372.html
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الوليد بن طلال
الوليد بن طلال يبيع 16.8% من أسهم شركة المملكة لصندوق الاستثمارات السعودي
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وقع الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع بمقتضاه 625 مليون سهم تمثل 16.87 في المئة من أسهم شركة المملكة القابضة للصندوق.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، للبورصة السعودية إن العملية ستتم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم الواحد، أي بمبلغ إجمالي 5.68 مليار ريال.
وأوضح البيان أن الصفقة ستنفذ عبر البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد، بحسب "رويترز".
وبعد إتمام هذه الصفقة ستصبح حصة الأمير الملياردير السعودي
الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المئة.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار.
ويأتي الصندوق في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.