عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الوليد-بن-طلال-يبيع-168-من-أسهم-شركة-المملكة-لصندوق-الاستثمارات-السعودي-1062544701.html
الوليد بن طلال يبيع 16.8% من أسهم شركة المملكة لصندوق الاستثمارات السعودي
الوليد بن طلال يبيع 16.8% من أسهم شركة المملكة لصندوق الاستثمارات السعودي
وقع الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع بمقتضاه 625 مليون سهم تمثل 16.87 في المئة من أسهم شركة المملكة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:12+0000
2022-05-22T11:12+0000
الوليد بن طلال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/94/1043329465_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_33f40436bce4d455b015b2374c5c2cbf.jpg
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، للبورصة السعودية إن العملية ستتم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم الواحد، أي بمبلغ إجمالي 5.68 مليار ريال.وأوضح البيان أن الصفقة ستنفذ عبر البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد، بحسب "رويترز".وبعد إتمام هذه الصفقة ستصبح حصة الأمير الملياردير السعودي الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المئة.ويدير صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار.ويأتي الصندوق في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الوليد-بن-طلال-يرد-على-عرض-إيلون-ماسك-لشراء-تويتر-1061206372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/94/1043329465_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3bb8a33149f372a593076caf9132d748.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يبيع 16.8% من أسهم شركة المملكة لصندوق الاستثمارات السعودي

11:12 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEالأمير السعودي الوليد بن طلال
الأمير السعودي الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبرTelegram
وقع الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع بمقتضاه 625 مليون سهم تمثل 16.87 في المئة من أسهم شركة المملكة القابضة للصندوق.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، للبورصة السعودية إن العملية ستتم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم الواحد، أي بمبلغ إجمالي 5.68 مليار ريال.
الأمير السعودي، الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
الوليد بن طلال يرد على عرض إيلون ماسك لشراء "تويتر"
14 أبريل, 18:23 GMT
وأوضح البيان أن الصفقة ستنفذ عبر البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد، بحسب "رويترز".
وبعد إتمام هذه الصفقة ستصبح حصة الأمير الملياردير السعودي الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المئة.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار.
ويأتي الصندوق في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала