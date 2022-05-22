https://arabic.sputniknews.com/20220522/بينيت-يكشف-حقيقة-عودة-ريناوي-زغبي-المستقيلة-إلى-الائتلاف-الإسرائيلي-1062548532.html

بينيت يكشف حقيقة عودة ريناوي زغبي المستقيلة إلى الائتلاف الإسرائيلي

بينيت يكشف حقيقة عودة ريناوي زغبي المستقيلة إلى الائتلاف الإسرائيلي

كشف نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، حقيقة عودة غيداء ريناوي زغبي، عضوة الكنيست المستقيلة إلى الائتلاف الحاكم في البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T12:27+0000

2022-05-22T12:27+0000

2022-05-22T12:27+0000

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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات بينيت جاءت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في بلاد، موضحا أن غيداء زغبي في طريقها إلى العودة للائتلاف الحاكم في تل أبيب.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن غيداء ريناوي زغبي، عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" التي أعلنت استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الخميس الماضي، ستعود إلى الائتلاف، وبأن الأمور تبدو إيجابية.وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن غيداء ريناوي زغبي، عضوة الكنيست المستقيلة عن حزب "ميرتس"، تلتقي في الوقت الراهن، بوزير الخارجية، يائير لابيد، بهدف إثنائها عن قرارها مقابل مجموعة من الطلبات للمجتمع العربي داخل إسرائيل، لم تسمها.وجاءت مطالب رناوي زغبي بعد تخطيط حزب المعارضة الإسرائيلية "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، على خلفية انسحاب عضوة البرلمان من الائتلاف الحكومي، الخميس الماضي.وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.ويذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.

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أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, نفتالي بينيت, أخبار العالم الآن