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https://arabic.sputniknews.com/20220522/دي-بروين-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-بالدوري-الإنجليزي-1062540097.html
دي بروين يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
دي بروين يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
عبر البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته وفخره بإحراز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:09+0000
2022-05-22T09:09+0000
العالم
رياضة
دي بروين
مانشستر سيتي
جائزة
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وأشار اللاعب إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتم دون زملائه وجهود أعضاء الفريق، معتبرا أن الجائزة هي تتويج لجهود جميع اللاعبين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وفاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021 / 2022، لتكون المرة الثانية التي يتوج فيها بهذه الجائزةن حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"عن فوز دي بروين نجم مانشستر سيتي بالجائزة للمرة الثانية في غضون 3 مواسم، حيث سبق له الفوز بنفس الجائزة في موسم 2019 / 2020.وبهذا، انضم اللاعب إلى قائمة قصيرة للغاية للاعبين الذين أحرزوا الجائزة لأكثر من مرة، والتي تضم أيضا الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش نجمي مانشستر يونايتد.ولعب دي بروين / 30 عاما / دورا بارزا في المستوى المتميز لمانشستر سيتي في الموسم الحالي حيث سجل اللاعب للفريق 15 هدفا وصنع 7 أهداف لزملائه في 29 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث استحق الجائزة بعدما نال أعلى رصيد من عملية التصويت على الجائزة، والتي تشارك فيها الجماهير ولجنة من خبراء اللعبة وكذلك قادة جميع الفرق الـ20 في الدوري، متفوقا بذلك على لاعبين آخرين مميزين مثل المصري محمد صلاح نجم ليفربول والكوري الجنوبي هيونج مين سون هداف توتنهام وجواو كانسيلو زميله في مانشستر سيتي. ولم يكن دي بروين هو الوحيد من لاعبي مانشستر سيتي الذي يفوز بإحدى جوائز الرابطة، حيث توج زميله فيل فودين بجائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم. وقال دي بروين إن "الفوز بالجائزة للمرة الثانية إنجاز أفتخر به فعلا .. أعتقد أن أدائي هذا الموسم كان جيدا، وأشعر بالسعادة لمساهماتي من الأهداف وصناعتها على مدار الموسم"، مضيفا "شكرا لكل أعضاء الفريق والمدربين وشكر خاص لزملائي لأنه بدونهم لم يكن الفوز بهذه الجائزة ممكننا".
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العالم, رياضة, دي بروين, مانشستر سيتي, جائزة

دي بروين يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

09:09 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Glyn KIRKمانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Glyn KIRK
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عبر البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته وفخره بإحراز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.
وأشار اللاعب إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتم دون زملائه وجهود أعضاء الفريق، معتبرا أن الجائزة هي تتويج لجهود جميع اللاعبين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021 / 2022، لتكون المرة الثانية التي يتوج فيها بهذه الجائزةن حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"عن فوز دي بروين نجم مانشستر سيتي بالجائزة للمرة الثانية في غضون 3 مواسم، حيث سبق له الفوز بنفس الجائزة في موسم 2019 / 2020.

وبهذا، انضم اللاعب إلى قائمة قصيرة للغاية للاعبين الذين أحرزوا الجائزة لأكثر من مرة، والتي تضم أيضا الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش نجمي مانشستر يونايتد.
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ولعب دي بروين / 30 عاما / دورا بارزا في المستوى المتميز لمانشستر سيتي في الموسم الحالي حيث سجل اللاعب للفريق 15 هدفا وصنع 7 أهداف لزملائه في 29 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث استحق الجائزة بعدما نال أعلى رصيد من عملية التصويت على الجائزة، والتي تشارك فيها الجماهير ولجنة من خبراء اللعبة وكذلك قادة جميع الفرق الـ20 في الدوري، متفوقا بذلك على لاعبين آخرين مميزين مثل المصري محمد صلاح نجم ليفربول والكوري الجنوبي هيونج مين سون هداف توتنهام وجواو كانسيلو زميله في مانشستر سيتي.
ولم يكن دي بروين هو الوحيد من لاعبي مانشستر سيتي الذي يفوز بإحدى جوائز الرابطة، حيث توج زميله فيل فودين بجائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.
وقال دي بروين إن "الفوز بالجائزة للمرة الثانية إنجاز أفتخر به فعلا .. أعتقد أن أدائي هذا الموسم كان جيدا، وأشعر بالسعادة لمساهماتي من الأهداف وصناعتها على مدار الموسم"، مضيفا "شكرا لكل أعضاء الفريق والمدربين وشكر خاص لزملائي لأنه بدونهم لم يكن الفوز بهذه الجائزة ممكننا".
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