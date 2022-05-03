https://arabic.sputniknews.com/20220503/هل-يحصل-بنزيما-على-الكرة-الذهبية-في-أوروبا-1061820379.html

هل يحصل "بنزيما" على الكرة الذهبية في أوروبا

هل يحصل "بنزيما" على الكرة الذهبية في أوروبا

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، بات بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T15:19+0000

2022-05-03T15:19+0000

2022-05-03T15:19+0000

بنزيما

أخبار فرنسا

مجتمع

أخبار نادي ريال مدريد

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه أصبح هناك شبه إجماع على أن بنزيما بات بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية ورفع الجائزة التي كانت حكرا على الأرجنتيني، ليونيل ميسي أو البرتغالي، كريستيانو رونالدو.ونقلت الصحيفة على لسان فلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد، بُعيد التتويج بلقب الدوري المحلي في بلاده، أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما كان وما يزال جيدا مع فريقه الإسباني، وفي هذا التوقيت لا يمكن لأحد سلب الكرة الذهبية من اللاعب.وأكدت الصحيفة أن بنزيما ما يزال يحافظ على مستواه الكروي، في ظل ارتفاع مستوى بعض اللاعبين الآخرين، مثل محمد صلاح أو مبابي أو ساديو مانيه أو ليفاندوفيسكي، ولكن بنزيما هو الأحق بالحصول على الكرة الذهبية لهذا العام.ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد حقق لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول، برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك يوم السبت الماضي.ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، وضمن التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.وبهذا اللقب، بات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل 4 مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.وأيضا، دخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سبق له أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، الإنكليزي مع تشلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونيخ (2017).ويستعد الريال لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه خسر ذهابا 4-3 في مباراة مثيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/بنزيما-يحقق-إنجازا-في-الدوري-الإسباني-بعد-هدفه-القاتل-في-إشبيلية-1061312434.html

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بنزيما, أخبار فرنسا , مجتمع, أخبار نادي ريال مدريد