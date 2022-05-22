https://arabic.sputniknews.com/20220522/عضو-بالسيادي-السوداني-يزور-الغابون-وغانا-1062547964.html
عضو بالسيادي السوداني يزور الغابون وغانا
عضو بالسيادي السوداني يزور الغابون وغانا
بدأ اليوم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق بحري إبراهيم جابر، زيارة إلى كل من الغابون وغانا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:20+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، فقد توجه جابر صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى كل من جمهوريتي الغابون وغانا.وأوضح البيان أن عضو السيادي السوداني سيلتقي خلال الزيارة رئيسي جمهورية الغابون علي لونجو اونديمبا وغانا نانا اكوفو أدو.ووفقا للبيان فإن جابر على رأس وفد يضم كلا من السفير الزين إبرهيم حسين مدير إدارة الإتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالدولة.
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أخبار السودان اليوم, أخبار الغابون, أخبار غانا
عضو بالسيادي السوداني يزور الغابون وغانا
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بدأ اليوم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق بحري إبراهيم جابر، زيارة إلى كل من الغابون وغانا.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية
، فقد توجه جابر صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى كل من جمهوريتي الغابون وغانا.
وأوضح البيان أن عضو السيادي السوداني سيلتقي خلال الزيارة
رئيسي جمهورية الغابون علي لونجو اونديمبا وغانا نانا اكوفو أدو.
وعن أهداف الزيارة أشار البيان إلى أنها تستهدف "بحث مسار العلاقات الثنائية بين السودان وكلا البلدين وسبل تعزيزها وترقيتها".
ووفقا للبيان فإن جابر على رأس وفد يضم كلا من السفير الزين إبرهيم حسين مدير إدارة الإتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالدولة.