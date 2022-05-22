https://arabic.sputniknews.com/20220522/قناة-عبرية-رسمية-اغتيال-خدائي-تصعيد-في-النشاط-الإسرائيلي-ضد-إيران-1062564039.html

قناة عبرية رسمية: اغتيال خدائي تصعيد في النشاط الإسرائيلي ضد إيران

قناة عبرية رسمية: اغتيال خدائي تصعيد في النشاط الإسرائيلي ضد إيران

قالت قناة إسرائيلية رسمية إن العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي الذي اغتيل في طهران اليوم الأحد، خطط لاستهداف إسرائيليين في عدد من الدول حول... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T18:24+0000

2022-05-22T18:24+0000

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وأضافت قناة "كان": "على عكس الاغتيالات السابقة التي وقعت على خلفية المشروع النووي الإيراني، فهذه المرة يدور الحديث عن مسؤول كبير في الحرس الثوري متورط في محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين حول العالم".وتابعت القناة: "حال اتضحت صحة التقارير حول تصفيته على يد مسلحين في وضح النهار بقلب العاصمة الإيرانية، فإن الحديث يدور عن تصعيد النشاط الإسرائيلي ضد إيران".وقالت إن المؤشرات في ساحة الاغتيال تؤكد إلى أي مدى كانت هذه العملية مفاجئة.ومضت القناة بالقول: "ادعى مسؤولون إسرائيليون كبار في السنوات الأخيرة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحدهما من تمتلكان قدرات عملياتية داخل إيران، وهي مزاعم أصبحت ذات صلة في ضوء المزاعم الإيرانية بأن هذه عملية إسرائيلية".وأشارت إلى أن "هذه العملية تأتي بالتوازي مع اليقظة في السفارات في إسرائيل وحول العالم، والتي من المتوقع أن تستمر الآن أيضا، بما في ذلك بسبب عملية الاغتيال هذه".وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان "اغتيال العقيد صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام... استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدي الإسلام" شرقي طهران".وتابع أن "العقيد صياد خدايي تعرض لجريمة إرهابية"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".وسبق أن اتهمت إيران إسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده باستهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة طهران في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-اغتيال-ضابط-كبير-في-الحرس-الثوري-الإيراني-عبر-عملية-إطلاق-نار-في-طهران-صور-1062555018.html

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