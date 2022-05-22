https://arabic.sputniknews.com/20220522/محكمة-باكستانية-تأمر-بالتحقيق-في-قرار-اعتقال-وزيرة-سابقة-1062537368.html
محكمة باكستانية تأمر بالتحقيق في قرار اعتقال وزيرة سابقة
محكمة باكستانية تأمر بالتحقيق في قرار اعتقال وزيرة سابقة
أمرت محكمة في العاصمة الباكستانية بالتحقيق في الاعتقال المثير للجدل لوزيرة حقوق الإنسان السابقة على خلفية نزاع يعود لعقود على قطعة أرض. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:36+0000
2022-05-22T08:36+0000
2022-05-22T08:36+0000
أخبار باكستان
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واستجابة لالتماس مقدم من ابنة الوزيرة السابقة شيرين مزاري، أمر رئيس المحكمة العليا طاهر من الله يوم السبت، بفتح تحقيق في اعتقالها، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".شكك رئيس المحكمة في قرار مسؤولين بإسلام أباد يسمح للشرطة من إحدى مقاطعات إقليم البنجاب بتنفيذ الاعتقال في العاصمة.واحتجزت الشرطة مزاري التي كانت تشغل منصبا على مستوى مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان بالقرب من منزلها في إسلام أباد في وقت سابق اليوم.وينظر كثيرون لاعتقال الوزيرة السابقة على أنه محاولة لإثناء أعضاء وأنصار حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان من المشاركة في مسيرة مزمعة لمناوئة الحكومة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/عمران-خان-يشبه-نفسه-بـالحمار-فما-القصة؟-1062005509.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار باكستان
محكمة باكستانية تأمر بالتحقيق في قرار اعتقال وزيرة سابقة
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أمرت محكمة في العاصمة الباكستانية بالتحقيق في الاعتقال المثير للجدل لوزيرة حقوق الإنسان السابقة على خلفية نزاع يعود لعقود على قطعة أرض.
واستجابة لالتماس مقدم من ابنة الوزيرة السابقة شيرين مزاري، أمر رئيس المحكمة العليا طاهر من الله يوم السبت، بفتح تحقيق في اعتقالها، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
شكك رئيس المحكمة في قرار مسؤولين بإسلام أباد يسمح للشرطة من إحدى مقاطعات إقليم البنجاب بتنفيذ الاعتقال في العاصمة.
واحتجزت الشرطة مزاري التي كانت تشغل منصبا على مستوى مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق
عمران خان بالقرب من منزلها في إسلام أباد في وقت سابق اليوم.
وينظر كثيرون لاعتقال الوزيرة السابقة على أنه محاولة لإثناء أعضاء وأنصار حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان من المشاركة في مسيرة مزمعة لمناوئة الحكومة الجديدة.