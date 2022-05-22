عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/محكمة-باكستانية-تأمر-بالتحقيق-في-قرار-اعتقال-وزيرة-سابقة-1062537368.html
محكمة باكستانية تأمر بالتحقيق في قرار اعتقال وزيرة سابقة
محكمة باكستانية تأمر بالتحقيق في قرار اعتقال وزيرة سابقة
أمرت محكمة في العاصمة الباكستانية بالتحقيق في الاعتقال المثير للجدل لوزيرة حقوق الإنسان السابقة على خلفية نزاع يعود لعقود على قطعة أرض. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:36+0000
2022-05-22T08:36+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101713/53/1017135311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c42017ee89ffbbd4a0257eac2be60e.jpg
واستجابة لالتماس مقدم من ابنة الوزيرة السابقة شيرين مزاري، أمر رئيس المحكمة العليا طاهر من الله يوم السبت، بفتح تحقيق في اعتقالها، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".شكك رئيس المحكمة في قرار مسؤولين بإسلام أباد يسمح للشرطة من إحدى مقاطعات إقليم البنجاب بتنفيذ الاعتقال في العاصمة.واحتجزت الشرطة مزاري التي كانت تشغل منصبا على مستوى مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان بالقرب من منزلها في إسلام أباد في وقت سابق اليوم.وينظر كثيرون لاعتقال الوزيرة السابقة على أنه محاولة لإثناء أعضاء وأنصار حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان من المشاركة في مسيرة مزمعة لمناوئة الحكومة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/عمران-خان-يشبه-نفسه-بـالحمار-فما-القصة؟-1062005509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101713/53/1017135311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e5955c650621c19abc365ed610dfcd7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار باكستان

محكمة باكستانية تأمر بالتحقيق في قرار اعتقال وزيرة سابقة

08:36 GMT 22.05.2022
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبرTelegram
أمرت محكمة في العاصمة الباكستانية بالتحقيق في الاعتقال المثير للجدل لوزيرة حقوق الإنسان السابقة على خلفية نزاع يعود لعقود على قطعة أرض.
واستجابة لالتماس مقدم من ابنة الوزيرة السابقة شيرين مزاري، أمر رئيس المحكمة العليا طاهر من الله يوم السبت، بفتح تحقيق في اعتقالها، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
عمران خان يشبه نفسه بـ"الحمار".. فما القصة؟
9 مايو, 00:11 GMT
شكك رئيس المحكمة في قرار مسؤولين بإسلام أباد يسمح للشرطة من إحدى مقاطعات إقليم البنجاب بتنفيذ الاعتقال في العاصمة.
واحتجزت الشرطة مزاري التي كانت تشغل منصبا على مستوى مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان بالقرب من منزلها في إسلام أباد في وقت سابق اليوم.
وينظر كثيرون لاعتقال الوزيرة السابقة على أنه محاولة لإثناء أعضاء وأنصار حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان من المشاركة في مسيرة مزمعة لمناوئة الحكومة الجديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала