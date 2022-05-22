https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لدينا-القوة-الكافية-للرد-على-تهديدات-توسع-الناتو-1062565908.html
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على تهديدات توسع "الناتو"
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على تهديدات توسع "الناتو"
أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T19:25+0000
2022-05-22T19:25+0000
2022-05-22T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال زاس في مقابلة تلفزيونية على قناة "بيلاروس 1" تعليقا على توسع حلف شمال الأطلسي ورغبة كل من فنلندا والسويد بالانضمام إليه، إن دول المنظمة لديها ما يكفي من الوسائل للرد على توسع "الناتو".وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن "الوضع خطير جدا، والعالم يندفع ... بالطبع، نحن نرى هذا التوسع شرطا أساسيا لزيادة التوتر وزيادة عسكرة المنطقة. هذا لا يعمل على تعزيز الأمن، بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو".وكان زاس قد أجاب في وقت سابق على سؤال وكالة "رويترز" بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس: "من الناحية النظرية يمكن تخيل ذلك في حال وجود رغبة من قبل أوكرانيا، لأن هذه أراضيها، وإذا كان هناك تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت الحاجة إلى ذلك، وحظي القرار بدعم من جميع حكوماتنا".وأشار زاس إلى أن حل الوضع في أوكرانيا "يتطلب الحوار"، قائلا: "يجب أن يكون هناك فهم لضرورة الجلوس على الطاولة والاتفاق على شيء ما".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/ميدينسكي-تجميد-المفاوضات-مع-روسيا-الاتحادية-حدث-بمبادرة-أوكرانية-1062564696.html
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منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على تهديدات توسع "الناتو"
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أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال زاس في مقابلة تلفزيونية على قناة "بيلاروس 1" تعليقا على توسع حلف شمال الأطلسي ورغبة كل من فنلندا والسويد بالانضمام إليه، إن دول المنظمة لديها ما يكفي من الوسائل للرد على توسع "الناتو".
"هل نحن بحاجة إلى تعزيز إمكانات قوتنا في هذه الحالة؟ لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة التي ستظهر في الواقع في هذا الموقف (عندما ينضم أعضاء جدد إلى الناتو) مثل هذا السؤال (حول بناء قوة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي) ليس على جدول الأعمال الآن".
ستانيسلاف زاس
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن "الوضع خطير جدا، والعالم يندفع ... بالطبع، نحن نرى هذا التوسع شرطا أساسيا لزيادة التوتر وزيادة عسكرة المنطقة. هذا لا يعمل على تعزيز الأمن، بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو".
وكان زاس قد أجاب في وقت سابق على سؤال وكالة "رويترز" بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس
: "من الناحية النظرية يمكن تخيل ذلك في حال وجود رغبة من قبل أوكرانيا، لأن هذه أراضيها، وإذا كان هناك تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت الحاجة إلى ذلك، وحظي القرار بدعم من جميع حكوماتنا".
"المنظمة وجميع أعضائها تقيم بدقة أي قرار يتعلق باستخدام القوة، وإن لزم الأمر ترسل المنظمة قوات حفظ سلام على وجه السرعة.. صدقني، يمكننا إرسال ما نحتاج إليه، إذا احتجنا إلى 300 ألف فسنرسل، وإذا احتجنا إلى 17 ألفا فسنرسل.. إذا احتجنا المزيد سنرسل.. سنرسل بقدر ما نحتاج".
ستانيسلاف زاس
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
وأشار زاس إلى أن حل الوضع في أوكرانيا "يتطلب الحوار"، قائلا: "يجب أن يكون هناك فهم لضرورة الجلوس على الطاولة والاتفاق على شيء ما".