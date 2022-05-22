https://arabic.sputniknews.com/20220522/هاني-شاكر-يعلق-على-اعتذار-حسن-شاكوش-عودته-للغناء-يجب-أن-تكون-مشروطة-1062558471.html
هاني شاكر يعلق على اعتذار حسن شاكوش: عودته للغناء يجب أن تكون مشروطة
هاني شاكر يعلق على اعتذار حسن شاكوش: عودته للغناء يجب أن تكون مشروطة
قال الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الممثلين، إن وقف المطرب حسن شاكوش عن الغناء لم يكن قرارا شخصيا وذلك تعليقا على اعتذار شاكوش عن الواقعة التي أدت إلى منعه من... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:39+0000
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2022-05-22T15:39+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وأكد شاكر أنه ضد فكرة أن تتم معاقبة شخص طول عمره، حسبما ذكر موقع "في الفن"، اليوم الأحد، الذي أوضح أن قرار وقفه عن الغناء جاء بإجماع أعضاء مجلس نقابة الممثلين.وتابع: "لا أمانع في العفو عن شاكوش فيما بدر منه بالواقعة التي كانت سببا في إيقافه"، مضيفا: "لكن يجب أن تكون عودته للغناء وفقا لضوابط لتجنب حدوث مشكلات أخرى في المستقبل".وجاء ذلك بعد تصريحات شاكوش، خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه أخطأ وأقر بخطئه، مضيفا: "لن يسمع مني المصريون أخطاء أخرى".وأعلن شاكوش اعتذاره لنقابة المهن التمثيلية وللفنان هاني شاكر، مؤكدا أنه سيلتزم بضوابط النقابة في حالة إلغاء قرار منعه من الغناء في مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/تطورات-جديدة-في-قضية-حسن-شاكوش-وريهام-سعيد-1050622332.html
https://arabic.sputniknews.com/20220417/حمو-بيكا-يتحدث-باكيا-عن-أزمة-منعه-من-الغناء-في-مصر-فيديو-1061305249.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر
هاني شاكر يعلق على اعتذار حسن شاكوش: عودته للغناء يجب أن تكون مشروطة
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قال الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الممثلين، إن وقف المطرب حسن شاكوش عن الغناء لم يكن قرارا شخصيا وذلك تعليقا على اعتذار شاكوش عن الواقعة التي أدت إلى منعه من الغناء في مصر.
وأكد شاكر أنه ضد فكرة أن تتم معاقبة شخص طول عمره، حسبما ذكر
موقع "في الفن"، اليوم الأحد، الذي أوضح أن قرار وقفه عن الغناء جاء بإجماع أعضاء مجلس نقابة الممثلين.
وتابع: "لا أمانع في العفو عن شاكوش فيما بدر منه بالواقعة التي كانت سببا في إيقافه"، مضيفا: "لكن يجب أن تكون عودته للغناء
وفقا لضوابط لتجنب حدوث مشكلات أخرى في المستقبل".
وجاء ذلك بعد تصريحات شاكوش، خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه أخطأ وأقر بخطئه، مضيفا: "لن يسمع مني المصريون أخطاء أخرى".
وأعلن شاكوش اعتذاره لنقابة المهن التمثيلية وللفنان هاني شاكر، مؤكدا أنه سيلتزم بضوابط النقابة في حالة إلغاء قرار منعه من الغناء
في مصر.