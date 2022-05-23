https://arabic.sputniknews.com/20220523/ألمانيا-تبدي-استعدادها-لدعم-حظر-النفط-الروسي-بدون-المجر-1062578659.html
ألمانيا تبدي استعدادها لدعم حظر النفط الروسي بدون المجر
ألمانيا تبدي استعدادها لدعم حظر النفط الروسي بدون المجر
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، استعداد بلاده لدعم فرض حظر من قبل الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بدون مشاركة المجر. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:02+0000
2022-05-23T09:02+0000
2022-05-23T09:02+0000
أخبار ألمانيا
بيع النفط
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برلين – سبوتنيك. جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة اليوم الاثنين، مع إذاعة دويتشلاند فونك كولتور.وقال الوزير الألماني: "إذا قال رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سوف نفعل هذا الآن كجزء من 26 دولة بالاتحاد الأوروبي بدون المجر. هذا هو الطريق الذي سأسلكه. في هذه الحالة سأكون مستعد... إذا أخذت المفوضية زمام المبادرة في المفاوضات".وأوضح هابيك أن ألمانيا تعترف بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فترة انتقالية أطول لحظر واردات النفط من روسيا.وأضاف في تعليقه على موقف المجر من الحظر النفطي، أن لكل دولة متطلباتها الخاصة، لافتا إلى أنها تعتمد بدرجات متفاوتة على واردات الطاقة.وتكافح دول الاتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن كيفية فرض حظر على النفط الروسي.ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعارض المجر بشدة الحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/خبير-الاتحاد-الأوروبي-لن-يجد-بديلا-للنفط-الروسي-في-حالة-فرض-الحظر-عليه-1062552214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, بيع النفط
ألمانيا تبدي استعدادها لدعم حظر النفط الروسي بدون المجر
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أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، استعداد بلاده لدعم فرض حظر من قبل الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بدون مشاركة المجر.
برلين – سبوتنيك. جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة اليوم الاثنين، مع إذاعة دويتشلاند فونك كولتور.
وقال الوزير الألماني: "إذا قال رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سوف نفعل هذا الآن كجزء من 26 دولة بالاتحاد الأوروبي بدون المجر. هذا هو الطريق الذي سأسلكه. في هذه الحالة سأكون مستعد... إذا أخذت المفوضية زمام المبادرة في المفاوضات".
وأوضح هابيك أن ألمانيا تعترف بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فترة انتقالية أطول لحظر واردات النفط من روسيا
.
وأضاف في تعليقه على موقف المجر من الحظر النفطي، أن لكل دولة متطلباتها الخاصة، لافتا إلى أنها تعتمد بدرجات متفاوتة على واردات الطاقة.
وتكافح دول الاتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن كيفية فرض حظر على النفط الروسي.
ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعارض المجر بشدة الحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.