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التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين عبد الوهاب بالشرطة
التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين عبد الوهاب بالشرطة
خضع المطرب المصري، حسام حبيب، اليوم الاثنين، للتحقيق معه من جانب الجهات المختصة، وذلك بعد أن ‏تلقت شرطة النجدة بلاغا من زوجته السابقة، شيرين عبد الوهاب،... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:49+0000
2022-05-23T14:49+0000
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شيرين عبد الوهاب
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وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، الواقعة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وكانت شيرين عبد الوهاب تقدّمت ببلاغ إلى شرطة النجدة، للحصول على تعهّد من طليقها، حسام حبيب، بعدم التعرّض لها هي وبناتها، مريم وهنا.وأكد حسام حبيب في تحقيقات النيابة معه أن السلاح الناري الذي ضُبط معه أثناء القبض عليه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.وانفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/خلاف-البويضات-شيرين-تكشف-للجمهور-أمرا-صادما-حرمها-الإنجاب-من-حسام-حبيب-فيديو-1053814463.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, شيرين عبد الوهاب, منوعات

التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين عبد الوهاب بالشرطة

14:49 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / STRINGERالفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب
الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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خضع المطرب المصري، حسام حبيب، اليوم الاثنين، للتحقيق معه من جانب الجهات المختصة، وذلك بعد أن ‏تلقت شرطة النجدة بلاغا من زوجته السابقة، شيرين عبد الوهاب، بالتعدي عليها بالسب والقذف داخل ‏منزلها.‏
وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، الواقعة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وكانت شيرين عبد الوهاب تقدّمت ببلاغ إلى شرطة النجدة، للحصول على تعهّد من طليقها، حسام حبيب، بعدم التعرّض لها هي وبناتها، مريم وهنا.
وأكد حسام حبيب في تحقيقات النيابة معه أن السلاح الناري الذي ضُبط معه أثناء القبض عليه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
11 ديسمبر 2021, 13:54 GMT
وانفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
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