https://arabic.sputniknews.com/20220523/التحقيق-مع-حسام-حبيب-بعد-استنجاد-شيرين-عبد-الوهاب-بالشرطة-1062624379.html
التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين عبد الوهاب بالشرطة
التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين عبد الوهاب بالشرطة
خضع المطرب المصري، حسام حبيب، اليوم الاثنين، للتحقيق معه من جانب الجهات المختصة، وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا من زوجته السابقة، شيرين عبد الوهاب،... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:49+0000
2022-05-23T14:49+0000
2022-05-23T14:49+0000
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وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، الواقعة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وكانت شيرين عبد الوهاب تقدّمت ببلاغ إلى شرطة النجدة، للحصول على تعهّد من طليقها، حسام حبيب، بعدم التعرّض لها هي وبناتها، مريم وهنا.وأكد حسام حبيب في تحقيقات النيابة معه أن السلاح الناري الذي ضُبط معه أثناء القبض عليه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.وانفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/خلاف-البويضات-شيرين-تكشف-للجمهور-أمرا-صادما-حرمها-الإنجاب-من-حسام-حبيب-فيديو-1053814463.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, شيرين عبد الوهاب, منوعات
التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين عبد الوهاب بالشرطة
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خضع المطرب المصري، حسام حبيب، اليوم الاثنين، للتحقيق معه من جانب الجهات المختصة، وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا من زوجته السابقة، شيرين عبد الوهاب، بالتعدي عليها بالسب والقذف داخل منزلها.
وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، الواقعة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما، وفقا لصحيفة "المصري اليوم"
.
وكانت شيرين عبد الوهاب تقدّمت ببلاغ إلى شرطة النجدة، للحصول على تعهّد من طليقها، حسام حبيب، بعدم التعرّض لها هي وبناتها، مريم وهنا.
وأكد حسام حبيب في تحقيقات النيابة معه أن السلاح الناري الذي ضُبط معه أثناء القبض عليه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.
11 ديسمبر 2021, 13:54 GMT
وانفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.