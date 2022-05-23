https://arabic.sputniknews.com/20220523/اليونان-تمنع-مئات-المهاجرين-من-عبور-بحر-إيجه-1062620090.html
اليونان تمنع مئات المهاجرين من عبور بحر إيجه
اليونان تمنع مئات المهاجرين من عبور بحر إيجه
قالت اليونان، اليوم الاثنين، إنها منعت نحو 600 مهاجر من عبور بحر إيجه إلى مياهها الإقليمية قادمين من تركيا، في أكبر محاولة دخول مهاجرين هذا العام. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T13:09+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم خفر السواحل اليوناني إن خمسة قوارب شراعية وأربعة زوارق انطلقت من الساحل التركي في وقت مبكر من الصباح.وأوضح البيان أن "جميع تلك الحوادث وقعت داخل المياه الإقليمية التركية" بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين.في السياق ذاته، قال مصدر بوزارة الهجرة اليونانية إن تدفقات الهجرة إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 كانت أعلى بنحو 30% مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.ووصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان حتى الآن هذا العام، بما في ذلك أكثر من 1100 في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من وزارة الهجرة اليونانية.وكشف مسؤول أمني عن الحدود أن هناك أيضا نشاطا متزايدا للمهاجرين على الحدود البرية لليونان مع تركيا لأن مستويات المياه منخفضة في نهر إيفروس الذي يقسم البلدين.ووفقًا لآخر إحصائيات يونانية، فإنه اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، هناك أكثر من 2300 طالب لجوء في معسكرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس اليونانية، وجميعها بالقرب من تركيا.يشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من إقامة المخيمات الجديدة في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي في ساموس وليروس وكوس، ويتبعها مخيمات أخرى في ليسبوس وخيوس.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/اليونان-هناك-حاجة-للتواجد-العسكري-الأمريكي-على-أراضينا-1062083426.html
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أخبار العالم الآن, اليونان
اليونان تمنع مئات المهاجرين من عبور بحر إيجه
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قالت اليونان، اليوم الاثنين، إنها منعت نحو 600 مهاجر من عبور بحر إيجه إلى مياهها الإقليمية قادمين من تركيا، في أكبر محاولة دخول مهاجرين هذا العام.
ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم خفر السواحل اليوناني إن خمسة قوارب شراعية وأربعة زوارق انطلقت من الساحل التركي في وقت مبكر من الصباح.
وأضاف المتحدث أن "سفن الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع السفن وإبلاغ خفر السواحل التركي"، وقال بيان لخفر السواحل إن زوارقهم استخدمت "إشارات مرئية وصوتية" لإبعاد طالبي اللجوء عن المياه الإقليمية اليونانية، وأضاف أن جميع السفن إما عادت أو تم اعترضها من قبل خفر السواحل التركي.
وأوضح البيان أن "جميع تلك الحوادث وقعت داخل المياه الإقليمية التركية
" بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين.
في السياق ذاته، قال مصدر بوزارة الهجرة اليونانية إن تدفقات الهجرة إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 كانت أعلى بنحو 30% مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان حتى الآن هذا العام، بما في ذلك أكثر من 1100 في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من وزارة الهجرة اليونانية.
وكشف مسؤول أمني عن الحدود أن هناك أيضا نشاطا متزايدا للمهاجرين على الحدود البرية لليونان مع تركيا لأن مستويات المياه منخفضة في نهر إيفروس الذي يقسم البلدين.
ووفقًا لآخر إحصائيات يونانية، فإنه اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، هناك أكثر من 2300 طالب لجوء في معسكرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس اليونانية، وجميعها بالقرب من تركيا.
يشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من إقامة المخيمات الجديدة في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي في ساموس وليروس وكوس، ويتبعها مخيمات أخرى في ليسبوس وخيوس.