عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-دعم-تايوان-بقوات-عسكرية-أمر-يقرره-بايدن-1062631924.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن إرسال قوات أمريكية إلى تايوان شأن يقرره الرئيس الأمريكي جو بايدن. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T18:06+0000
2022-05-23T18:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048432364_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_9bca31608e432f3c760e153ca8147c1a.jpg
وقال ميلي ردا على سؤال في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي حول إمكانية التدخل لحماية تايوان عسكرية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاغون اليوم الاثنين: "أترك هذا الأمر للرئيس بايدن وأنا أرفع توصياتي له ولوزير الدفاع في هذه الحالة".من جانبه قال أوستن: "الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد تايوان بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها".أعربت تايوان، اليوم الاثنين، عن امتنانها للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للعاصمة تايبيه، وسط التوترات المستمرة مع بكين، مشيرة إلى أنها ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن وطوكيو.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقت سابق من اليوم الاثنين، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان "في حالة الغزو".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/تايوان-تعتزم-تعزيز-التعاون-الأمني-مع-الولايات-المتحدة-واليابان-1062612662.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048432364_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_14b7e1e7d585983918897054d9936be2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن

18:06 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن إرسال قوات أمريكية إلى تايوان شأن يقرره الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال ميلي ردا على سؤال في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي حول إمكانية التدخل لحماية تايوان عسكرية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاغون اليوم الاثنين: "أترك هذا الأمر للرئيس بايدن وأنا أرفع توصياتي له ولوزير الدفاع في هذه الحالة".

من جانبه قال أوستن: "الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد تايوان بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها".
أعربت تايوان، اليوم الاثنين، عن امتنانها للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للعاصمة تايبيه، وسط التوترات المستمرة مع بكين، مشيرة إلى أنها ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن وطوكيو.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقت سابق من اليوم الاثنين، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان "في حالة الغزو".
الجسر القمري في حديقة داهو في تايبيه، تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
تايوان تعتزم تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان
10:01 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала