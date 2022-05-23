https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-دعم-تايوان-بقوات-عسكرية-أمر-يقرره-بايدن-1062631924.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن إرسال قوات أمريكية إلى تايوان شأن يقرره الرئيس الأمريكي جو بايدن. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T18:06+0000
2022-05-23T18:06+0000
2022-05-23T18:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
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وقال ميلي ردا على سؤال في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي حول إمكانية التدخل لحماية تايوان عسكرية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاغون اليوم الاثنين: "أترك هذا الأمر للرئيس بايدن وأنا أرفع توصياتي له ولوزير الدفاع في هذه الحالة".من جانبه قال أوستن: "الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد تايوان بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها".أعربت تايوان، اليوم الاثنين، عن امتنانها للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للعاصمة تايبيه، وسط التوترات المستمرة مع بكين، مشيرة إلى أنها ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن وطوكيو.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقت سابق من اليوم الاثنين، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان "في حالة الغزو".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/تايوان-تعتزم-تعزيز-التعاون-الأمني-مع-الولايات-المتحدة-واليابان-1062612662.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن
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أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن إرسال قوات أمريكية إلى تايوان شأن يقرره الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال ميلي ردا على سؤال في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي حول إمكانية التدخل لحماية تايوان عسكرية
، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاغون اليوم الاثنين: "أترك هذا الأمر للرئيس بايدن وأنا أرفع توصياتي له ولوزير الدفاع في هذه الحالة".
من جانبه قال أوستن: "الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد تايوان بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها".
أعربت تايوان، اليوم الاثنين، عن امتنانها للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للعاصمة تايبيه، وسط التوترات المستمرة مع بكين
، مشيرة إلى أنها ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن وطوكيو.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقت سابق من اليوم الاثنين، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان "في حالة الغزو".