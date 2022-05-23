https://arabic.sputniknews.com/20220523/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-اليابان-1062571557.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة هوكايدو باليابان، اليوم الاثنين. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T03:34+0000
2022-05-23T03:34+0000
2022-05-23T03:34+0000
زلزال يضرب اليابان
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا).وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 30.3 كم.ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/اليابان-محطة-فوكوشيما-للطاقة-النووية-لم-تتأثر-بزلزال-اليوم-1062537471.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال يضرب اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان
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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة هوكايدو باليابان، اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا).
ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.