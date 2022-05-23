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https://arabic.sputniknews.com/20220523/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-اليابان-1062571557.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة هوكايدو باليابان، اليوم الاثنين. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T03:34+0000
2022-05-23T03:34+0000
زلزال يضرب اليابان
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا).وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 30.3 كم.ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/اليابان-محطة-فوكوشيما-للطاقة-النووية-لم-تتأثر-بزلزال-اليوم-1062537471.html
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زلزال يضرب اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان

03:34 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة هوكايدو باليابان، اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا).
وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 30.3 كم.
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
اليابان: محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم تتأثر بزلزال اليوم
أمس, 07:48 GMT
ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.
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