https://arabic.sputniknews.com/20220523/لافروف-علاقاتنا-الاقتصادية-مع-الصين-ستنمو-بشكل-أسرع-بعد-أن-اتخذ-الغرب-موقف-الديكتاتور-1062639390.html
لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور
لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين ستنمو بشكل أسرع على خلفية اتخاذ الغرب "موقف الديكتاتور". 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T22:07+0000
2022-05-23T22:07+0000
2022-05-23T22:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، "الآن بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع". وفقا لبيان الخارجية.وأكد لافروف على أن "إن العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور ويتم تنفيذها هناك. هذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية، وأيضا في عدد من المجالات الأخرى".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/لافروف-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-آفاق-استئناف-الاتفاق-النووي-1062427565.html
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سيرغي لافروف
لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين ستنمو بشكل أسرع على خلفية اتخاذ الغرب "موقف الديكتاتور".
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، "الآن بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع
". وفقا لبيان الخارجية.
وأضاف لافروف، "هذا خلافا للدخل المباشر لميزانية الدولة، يمنحنا الفرصة لتنفيذ خطط لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأكد لافروف على أن "إن العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور
ويتم تنفيذها هناك. هذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية، وأيضا في عدد من المجالات الأخرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.