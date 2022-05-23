https://arabic.sputniknews.com/20220523/مسؤول-التونسيون-يستهلكون-مليار-و100-مليون-علبة-سجائر-سنويا-فيديو-1062630407.html
مسؤول: التونسيون يستهلكون مليارا و100 مليون علبة سجائر سنويا.. فيديو
مسؤول: التونسيون يستهلكون مليارا و100 مليون علبة سجائر سنويا.. فيديو
مليار و100 مليون علبة سجائر.. هذا ما يستهلكه المدخنون التونسيون خلال العام، حسب ما أكد مدير عام وكالة التبغ والوقيد التونسية، توفيق عباس. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:24+0000
2022-05-23T17:24+0000
2022-05-23T17:24+0000
أخبار تونس اليوم
التدخين
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ووفقا لتصريحات أدلى بها عباس خلال لقاء مع إذاعة الديوان إف إم، أكد أن استهلاك التونسيين من التبغ يصل إلى مليار و100 مليون علبة سجائر، و32 طن من المعسل.وتحدث مدير وكالة التبغ التونسية عن "رقمنة بيع التبغ"، مؤكدا أنها "تأتي في إطار منع تداول الأموال نقدا عند شراء هذه المادة من قبل المزودين".وأشار إلى أن الوكالة الآن "في المراحل الأخيرة لتوزيع بطاقات ذكية على مزودي السجائر وذلك لمنع التداول نقدا عند تزويدهم بالتبغ"، لافتا إلى إصدار "تطبيقة ذكية لتمكين مزودي السجائر من تقديم طلبياتهم عن بعد ثم في مراحل لاحقة الخلاص عن بعد" .
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, التدخين
مسؤول: التونسيون يستهلكون مليارا و100 مليون علبة سجائر سنويا.. فيديو
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مليار و100 مليون علبة سجائر.. هذا ما يستهلكه المدخنون التونسيون خلال العام، حسب ما أكد مدير عام وكالة التبغ والوقيد التونسية، توفيق عباس.
ووفقا لتصريحات أدلى بها عباس خلال لقاء مع إذاعة الديوان إف إم
، أكد أن استهلاك التونسيين من التبغ يصل إلى مليار و100 مليون علبة سجائر، و32 طن من المعسل.
وتحدث مدير وكالة التبغ التونسية عن "رقمنة بيع التبغ"، مؤكدا أنها "تأتي في إطار منع تداول الأموال نقدا عند شراء هذه المادة من قبل المزودين".
واوضح أن "قانون المالية لسنة 2022 منع تداول الأموال نقدا في جميع مراكز منتوجات الاختصاص التابعة للوكالة وفي مصنع التبغ بالقيروان".
وأشار إلى أن الوكالة الآن "في المراحل الأخيرة لتوزيع بطاقات ذكية على مزودي السجائر وذلك لمنع التداول نقدا عند تزويدهم بالتبغ"، لافتا إلى إصدار "تطبيقة ذكية لتمكين مزودي السجائر من تقديم طلبياتهم
عن بعد ثم في مراحل لاحقة الخلاص عن بعد" .