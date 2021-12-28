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https://arabic.sputniknews.com/20211228/دراسة-أبناء-المدخنين-أكثر-عرضة-4-مرات-لتبني-هذه-العادة-1054709877.html
دراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
دراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
توصلت حملة جديدة لمكافحة التدخين أطلقتها حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، غلى أن المراهقين الذين يدخن آباؤهم أو مقدمو رعايتهم يميلون للتدخين أربع مرات... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:36+0000
2021-12-28T15:36+0000
منوعات
علوم
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لندن- سبوتنيك. تسلط مبادرة "حياة أفضل دون تدخين" الضوء على الأبحاث الحديثة التي تُظهر تأثير المدخنين البالغين على الشباب الأصغر.وخلص التحليل إلى أن نحو 4.9% من المراهقين الأصغر سنا ممن يكبرون في كنف مقدم رعاية مدخن، يدخنون أيضا بانتظام، مقابل 1.2% فقط لأولئك الذين لا يدخن مقدم رعايتهم.تتضمن الحملة فيلما يناقش فيه خبراء الصحة الصلة بين تدخين البالغين واحتمال أن يصبح الأطفال الذين يكبرون في منازلهم مدخنين.وقالت وكيلة الصحة ماجي ثروب: "نعلم أن العديد من الأشخاص قد حاولوا الإقلاع عن التدخين في شهر يناير (كانون الثاني)، ورغم وجود العديد من الأسباب الوجيهة للإقلاع عن التدخين، نأمل أن تكون هذه الحملة الجديدة، التي تسلط الضوء على تأثير الآباء على أطفالهم، حافزا جديدا للتخلي عن التدخين نهائيا هذا العام".تأتي الحملة في الوقت الذي تظهر فيه أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن واحدا من كل 8 بالغين في إنجلترا لا يزال يدخن.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/طفل-كان-يدخن-40-سيجارة-في-اليوم-يتوقف-عن-التدخين-صورة-1054567073.html
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منوعات, علوم

دراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة

15:36 GMT 28.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ Free-Photos / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ Free-Photos /
تابعنا عبر
توصلت حملة جديدة لمكافحة التدخين أطلقتها حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، غلى أن المراهقين الذين يدخن آباؤهم أو مقدمو رعايتهم يميلون للتدخين أربع مرات أكثر من غيرهم.
لندن- سبوتنيك. تسلط مبادرة "حياة أفضل دون تدخين" الضوء على الأبحاث الحديثة التي تُظهر تأثير المدخنين البالغين على الشباب الأصغر.
وخلص التحليل إلى أن نحو 4.9% من المراهقين الأصغر سنا ممن يكبرون في كنف مقدم رعاية مدخن، يدخنون أيضا بانتظام، مقابل 1.2% فقط لأولئك الذين لا يدخن مقدم رعايتهم.
الإقلاع عن التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
طفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة
26 ديسمبر, 08:14 GMT
تتضمن الحملة فيلما يناقش فيه خبراء الصحة الصلة بين تدخين البالغين واحتمال أن يصبح الأطفال الذين يكبرون في منازلهم مدخنين.
وقالت وكيلة الصحة ماجي ثروب: "نعلم أن العديد من الأشخاص قد حاولوا الإقلاع عن التدخين في شهر يناير (كانون الثاني)، ورغم وجود العديد من الأسباب الوجيهة للإقلاع عن التدخين، نأمل أن تكون هذه الحملة الجديدة، التي تسلط الضوء على تأثير الآباء على أطفالهم، حافزا جديدا للتخلي عن التدخين نهائيا هذا العام".
تأتي الحملة في الوقت الذي تظهر فيه أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن واحدا من كل 8 بالغين في إنجلترا لا يزال يدخن.
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