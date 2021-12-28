دراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة

لندن- سبوتنيك. تسلط مبادرة "حياة أفضل دون تدخين" الضوء على الأبحاث الحديثة التي تُظهر تأثير المدخنين البالغين على الشباب الأصغر.وخلص التحليل إلى أن نحو 4.9% من المراهقين الأصغر سنا ممن يكبرون في كنف مقدم رعاية مدخن، يدخنون أيضا بانتظام، مقابل 1.2% فقط لأولئك الذين لا يدخن مقدم رعايتهم.تتضمن الحملة فيلما يناقش فيه خبراء الصحة الصلة بين تدخين البالغين واحتمال أن يصبح الأطفال الذين يكبرون في منازلهم مدخنين.وقالت وكيلة الصحة ماجي ثروب: "نعلم أن العديد من الأشخاص قد حاولوا الإقلاع عن التدخين في شهر يناير (كانون الثاني)، ورغم وجود العديد من الأسباب الوجيهة للإقلاع عن التدخين، نأمل أن تكون هذه الحملة الجديدة، التي تسلط الضوء على تأثير الآباء على أطفالهم، حافزا جديدا للتخلي عن التدخين نهائيا هذا العام".تأتي الحملة في الوقت الذي تظهر فيه أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن واحدا من كل 8 بالغين في إنجلترا لا يزال يدخن.
تتضمن الحملة فيلما يناقش فيه خبراء الصحة الصلة بين تدخين البالغين واحتمال أن يصبح الأطفال الذين يكبرون في منازلهم مدخنين.
وقالت وكيلة الصحة ماجي ثروب: "نعلم أن العديد من الأشخاص قد حاولوا الإقلاع عن التدخين في شهر يناير (كانون الثاني)، ورغم وجود العديد من الأسباب الوجيهة للإقلاع عن التدخين، نأمل أن تكون هذه الحملة الجديدة، التي تسلط الضوء على تأثير الآباء على أطفالهم، حافزا جديدا للتخلي عن التدخين نهائيا هذا العام".
تأتي الحملة في الوقت الذي تظهر فيه أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن واحدا من كل 8 بالغين في إنجلترا لا يزال يدخن.