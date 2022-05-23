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هولندا تعتزم الطعن في حظر "آر تي" و"سبوتنيك" داخل الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية
هولندا تعتزم الطعن في حظر "آر تي" و"سبوتنيك" داخل الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية
تعتزم نقابة الصحفيين الهولندية، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات المناصرة لحرية الإنترنت والصحافة، الطعن في حظر قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:53+0000
2022-05-23T16:53+0000
العالم
روسيا
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باريس - سبوتنيك. وجاء في بيان النقابة على موقعها الإلكتروني: "ستطالب مجموعة من المنظمات المناصرة لحرية الإنترنت والصحافة، محكمة العدل الأوروبية بإصدار حكم بشأن الحظر المفروض على وسائل الإعلام الرسمية الروسية "آر تي" و"سبوتنيك". وسيتم تقديم الطلب المقابل إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في الـ24 من أيار/مايو".وبحسب المنظمات الهولندية، اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارات بعيدة الأثر بفرض رقابة على وسائل الإعلام هذه، "حيث فشل في إنصاف حرية المعلومات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، والتي هي أساس الديمقراطية".وأشار البيان إلى أنه "تقرر على عجل فرض رقابة فورية دون تدقيق مستقل وشامل... السؤال هو ما إذا كانت هذه الإجراءات غير الديمقراطية مبررة".هذا وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، حظر قناة " آر تي " ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.وتعرضت وسائل الإعلام الروسية لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/منظمة-رصد-الإعلام-الأفريقي-حظر-بث-قناة-آر-تي-في-جنوب-أفريقيا-تقييد-لحرية-التعبير-1059405765.html
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العالم, روسيا

هولندا تعتزم الطعن في حظر "آر تي" و"سبوتنيك" داخل الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية

16:53 GMT 23.05.2022
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شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
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تعتزم نقابة الصحفيين الهولندية، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات المناصرة لحرية الإنترنت والصحافة، الطعن في حظر قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في الاتحاد الأوروبي في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حسبما أفادت النقابة في بيان، اليوم الإثنين.
باريس - سبوتنيك. وجاء في بيان النقابة على موقعها الإلكتروني: "ستطالب مجموعة من المنظمات المناصرة لحرية الإنترنت والصحافة، محكمة العدل الأوروبية بإصدار حكم بشأن الحظر المفروض على وسائل الإعلام الرسمية الروسية "آر تي" و"سبوتنيك". وسيتم تقديم الطلب المقابل إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في الـ24 من أيار/مايو".
وبحسب المنظمات الهولندية، اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارات بعيدة الأثر بفرض رقابة على وسائل الإعلام هذه، "حيث فشل في إنصاف حرية المعلومات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، والتي هي أساس الديمقراطية".
وأشار البيان إلى أنه "تقرر على عجل فرض رقابة فورية دون تدقيق مستقل وشامل... السؤال هو ما إذا كانت هذه الإجراءات غير الديمقراطية مبررة".
هذا وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، حظر قناة " آر تي " ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.
وتعرضت وسائل الإعلام الروسية لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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