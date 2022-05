https://arabic.sputniknews.com/20220523/3-فوائد-مذهلة-وأثر-جانبي-واحد-لليمون-1062613149.html

3 فوائد مذهلة وأثر جانبي واحد لليمون

3 فوائد مذهلة وأثر جانبي واحد لليمون

الليمون من الحمضيات المهمة والمفيدة، يمكنك العثور عليها في أي وقت من السنة، لكنك وعلى عكس التفاح أو البرتقال، لا تفكر عادة في قضم شريحة من الليمون أو مصها،... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T10:30+0000

2022-05-23T10:30+0000

2022-05-23T10:30+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1050033984_19:0:1183:655_1920x0_80_0_0_bcf282c09278904edf8b1d33783ae1e5.jpg

ومع ذلك، هناك مجموعة من الطرق الأخرى لدمج الليمون في نظامك الغذائي، مثل ماء الليمون وعصير الليمون الطازج وإضافته على أنواع مختلفة من الأطعمة.اتضح أن إضافة الليمون في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له بعض الفوائد إذا تم تناوله باعتدال، بحسب موقع Eat This, Not That.1.قد يعزز جهاز المناعةوفقا لمجلة Nutrients، يعد فيتامين C الموجود بكثرة في الليمون من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في تعزيز نظام المناعة الطبيعي والتكيف من خلال دعم الوظائف الخلوية المختلفة.2. قد يكون لديك عدد أقل من حصوات الكلىحامض الستريك الموجود في الليمون يمكن أن يؤثر على درجة حموضة البول، مما يجعل نمو حصوات الكلى أقل احتمالا، كما تقول خبيرة التغذية لورين مانكر.وفقا لهارفارد هيلث، نوقش أن الليمون يحتوي على سترات - ملح في حامض الستريك. هذا يرتبط بالكالسيوم ويساعد على منع تكون الحصوات.تشير هارفارد هيلث أيضا إلى أن الدراسات أظهرت أن شرب نصف كوب من عصير الليمون المركز المخفف في الماء كل يوم يمكن أن يزيد من سترات البول ومن المحتمل أن يقلل من مخاطر حصوات الكلى.3. قد يكون لديك ضغط دم صحييحتوي الليمون على مادة الفلافونويد التي تسمى هيسبيريدين hesperidin، وهي مادة كيميائية نباتية توجد عادة في ثمار الحمضيات.يمكن أن يكون هيسبيريدين مفيدا لأمراض الأوعية الدموية مثل البواسير والدوالي وضعف الدورة الدموية.يحتمل أن يساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل الالتهاب والحفاظ على ضغط دم صحي.تقول مانكر: "تم ربط استهلاك الهيسبيريدين بضغط الدم الصحي".-قد تعاني من تآكل الأسنانعلى الرغم من أنه يأتي بالعديد من الفوائد، إلا أن عصير الليمون شديد الحموضة.يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه إلى تآكل مينا الأسنان (التآكل الحمضي) بمرور الوقت.تقول مانكر: "الليمون حمضي، ويمكن أن تؤدي الحموضة المفرطة على أسنانك إلى تآكل الأسنان".تآكل الأسنان هو الفقد الكيميائي لمواد الأسنان المعدنية، وينتج عن التعرض لأحماض غير مشتقة من بكتيريا الفم، والتي تعرف أيضا باسم ثمار الحمضيات.إذا كنت تعاني من آلام في الأسنان وآلام خاصة عند تناول الطعام أو حساسية الأسنان، ففكر في تغيير عادات الأكل والشرب.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/أفضل-5-أطعمة-يجب-تناولها-لتعزيز-مناعتك-1056508834.html

https://arabic.sputniknews.com/20210815/7-علامات-تشير-إلى-أنك-تعاني-من-حصوات--في-الكلى-1049852348.html

https://arabic.sputniknews.com/20190831/ابتكار-مادة-تعيد-نمو-مينا-الأسنان-بشكل-طبيعي-1042763945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات